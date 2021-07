Dem Kandidaten auf den Zahn gefühlt

Das Coronajahr 2020 hat die politische Tätigkeit der Schriesheimer Freien Wähler auf Eis gelegt – und so war der Tätigkeitsbericht, den Klaus Hartmann den Mitgliedern unterbreitete, kurz und bündig. „Wir haben nicht viel gemacht, so gut wie gar nichts“, fasste der Vorsitzende der Freien Wähler den Stillstand zusammen. Man habe jedoch die Zeit genutzt und sich auf die Suche nach einem Bürgermeisterkandidaten für die Wahl am 28. November gemacht. In dem 43 Jahre alten Wilhelmsfelder Bürgermeister Christoph Oeldorf habe man nun einen versierten Politik- und Verwaltungswissenschaftler gefunden, der auch die volle Unterstützung der CDU hat.

Oeldorf stand den Mitgliedern Rede und Antwort. Auf die Frage eines Mitglieds, inwieweit man denn sicher sein könne, dass er Schriesheim nicht als Sprungbrett für höhere Positionen ansehe, gab Oeldorf zur Antwort, dass Schriesheim seine letzte politische Station sein werde. „Darauf gebe ich mein Versprechen“, beteuerte er und nannte Schriesheim seine „zweite Heimat“. Er will die Vereine stärken, denn sie geben der Stadt ihre individuelle Persönlichkeit. Den Wunsch nach einem Bürgerhaus oder einer Kulturstätte könne er nachvollziehen und er sprach sich für eine zentrale Lage aus. Er werde sich auch für schnelles Internet einsetzen, das bereits in Wilhelmsfeld realisiert wird: „Das ist heutzutage ein Muss.“ Eine weitere Vision sei es, den Charakter der Kernstadt mit seinen Ortsteilen zu bewahren. „Man kann sehr gut Neues mit gutem Hergebrachten verknüpfen“, so sein Statement. Zur Frage nach seiner Positionierung gegenüber den Grünen antwortete er, dass er die Affinität ins bürgerliche Lager im Auge habe, doch müssten die Belange der Gemeinde immer im Vordergrund stehen.

Über Inhalte streiten

Vorstandswahl und Ehrungen Erster Vorsitzender: Klaus Hartmann Stellvertreter: Gerlinde Hartmann, Herbert Kraus Schatzmeister: Gerlinde Hartmann Schriftführer: Marc Koderer Pressewart: Jutta Becker, Matthias Meffert, Andreas Runge Erweiterter Vorstand: Christine Eidenmüller, Friedrich Ewald, Marc Hartmann, Heinz Kimmel, Stephan Schmitt Beisitzer Altenbach: Hans Beckenbach, Hermann Pröll Kassenprüfer: Jürgen Strunthoff, Herbert Wink Geehrt für 40 Jahre Mitgliedschaft: Heinz Kimmel (er wurde außerdem noch zum Ehrenmitglied ernannt), Peter Haas, Friedrich Ewald, Karl Haas, Gerhard Wolf 25 Jahre Mitgliedschaft: Christa Ewald, Manfred Sommer

„Man kann über Inhalte streiten, nicht aber über Personen“, so seine Forderung. Er sei offen für Bürgergespräche und Gespräche mit den anderen Parteien. Ein Mitglied prophezeite ihm, ein haushaltspolitisch schweres Erbe anzutreten. Man müsse eben Prioritäten setzen und an das Machbare in Etappen herangehen, so Oeldorfs Vorschlag. Er werde sich um einen soliden Kernhaushalt bemühen – einen hohen Schuldenstand abzubauen benötige Jahre.

Oeldorf befürwortet eine Gewerbeentwicklung in der Stadt, sie müsse jedoch zum Charakter der Stadt passen. Er werde das ansässige Gewerbe halten, das Handwerk fördern und sich für eine Verbesserung der Rahmenbedingungen einsetzen.

Einen kurzen Überblick zu den wichtigsten Themen im Gemeinderat gab Stadtrat Bernd Hegmann. Schwerpunkt in den letzten Jahren sei die Schulsanierung gewesen. Die Bauzeit habe sich zwar um rund ein Jahr verlängert, aber man sei im Kostenrahmen geblieben. Er sprach von verhärteten Fronten, was das ehemalige „Gärtner-Gelände“ betreffe. Dorthin soll das Alten- und Pflegeheim Edelstein mit bis zu 100 Pflegeeinheiten einziehen. Ein Streitpunkt sei da die Tiefgarage, die er für unverzichtbar halte. Er hoffe in diesem Punkt einen Kompromiss aushandeln zu können.