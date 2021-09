Dank an die Mitglieder

Die Jahreshauptversammlung des Verkehrsvereins stand noch ganz in der Trauer um die erste Vorsitzende Irmgard Mohr, der am Nachmittag viele ihrer Weggenossen das letzte Geleit gegeben hatten. Zu ihrem Gedenken stand auf dem Platz, dem der Vorsitzenden gebührt, eine rote Rose. In seiner Begrüßung dankte der zweite Vorsitzende Joachim Müller ihr für ihre Verdienste um den Verkehrsverein. Bürgermeister Höfer nannte sie „eine Botschafterin der Stadt“ und er sei überzeugt, dass ihre Vorstandschaft in ihrem Sinn weiter arbeiten werde. „Sie wird in unseren Gedanken immer bei uns bleiben“, so Höfer.

Auch wenn die Trauer um die erste Vorsitzende noch auf den Gesichtern der Mitglieder lag, musste das Geschäft weitergehen. Als stellvertretender Vorsitzender gab Joachim Müller einen Abriss über die letzten beiden Jahre. Mitte April 2019 präsentierte der Verkehrsverein mit den Weinhoheiten auf dem Mannheimer Maimarkt die Stadt, ihre Sehenswürdigkeiten und die Weine, am ersten Septemberwochenende konnte man noch das Straßenfest mit dem Jazzpoint in der Oberstadt und einem Flohmarkt in der Innenstadt ausrichten. Gut besucht sei auch die Weinwanderung Ende September gewesen. Mit dem Martinsumzug, dem Martinspiel im oberen Schulhof und dem Verteilen der Martinsmännchen wurde 2019 beendet. Die letzte Veranstaltung vor dem Lockdown war die Rotweinwanderung im Februar und der Umzug am ersten Mathaisemarkt-Wochenende.

Einstimmige Wahl

Erst Anfang September diesen Jahres habe man vor dem Rathaus ein musikalisches Event mit der Bluesgosch veranstalten können. „Wir konnten um die 100 Gäste begrüßen und haben den Bürgern gezeigt, dass es wieder losgeht“, berichtete Müller. Er dankte den Mitgliedern wie den Förderern, dass sie dem Verein die Treue gehalten haben und der Mitgliederstand mit 126 stabil geblieben sei.

Alle Kandidaten für den neuen Vorstand wurden einstimmig gewählt. Erster Vorsitzender: Joachim Müller, Stellvertreter: Hubert Hochhaus, Kasse: Renate Moch, Presse: Gerlinde Gregor, Beiräte: Barbara Schenk-Zitsch, Gerlinde Hartmann, Sofia Hartmann, Ingrid Steck. Für 40 Jahre Mitgliedschaft geehrt wurden der Obst und Gartenbauverein, der Geflügelzuchtverein und der Schriesheimer Automobil Club. greg

