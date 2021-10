Damit dem Rat ein Licht aufgeht

In Schriesheims Altstadt soll eine neue Straßenbeleuchtung installiert werden. Das ist bereits beschlossen. Noch nicht klar ist allerdings, wie die neuen Leuchten aussehen sollen. Der Gemeinderat will sich bei seiner Entscheidung nach den Wünschen der Bürger richten. Diese haben daher derzeit die Möglichkeit, online über zwei Entwürfe abzustimmen.

Drei der bisherigen Leuchten in der Heidelberger Straße im Herzen der Schriesheimer Altstadt. © Martin Tangl

Bis in die 1980er Jahre hinein herrschte im historischen Ortskern ein Gewirr von Laternen, die im Laufe der Jahrzehnte installiert wurden. Mit der Altstadtsanierung jedoch erschien ein einheitliches Erscheinungsbild notwendig. Da auf dem Markt kein passendes Modell zu finden war, das den Schriesheimern gefiel, musste für sie eine eigene Lampe „gebacken“, also kreiert werden: die „Schriesheimer Leuchte“.

In der Bevölkerung führte diese Konstruktion zu einem Sturm der Entrüstung. Nach der Renovierung ihrer historischen Bausubstanz hatten viele wohl eher an historisierende Gestaltungen und nicht an moderne gedacht. In fast vier Jahrzehnten seither haben sich die Schriesemer jedoch an die nach ihnen benannten Leuchten gewöhnt, ja, sie sogar ein wenig liebgewonnen.

Klimaneutraler Ersatz

Doch inzwischen besteht ein neues Problem: Für die alten Leuchten gibt es mittlerweile keinen Ersatz mehr. „Sie werden nicht mehr hergestellt“, erläutert Stadt-Sprecherin Larissa Wagner. Und so soll aus der Not eine Tugend gemacht werden: „Die Stadtverwaltung möchte sich auf den Weg machen, um zukünftig auf energiesparende, effiziente und klimaneutrale Leuchten zu setzen.“

Bis zu Beginn dieses Jahres war die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf moderne LED-Lampen in der Schriesheimer Kernstadt sowie in den beiden Ortsteilen Altenbach und Ursenbach bereits abgeschlossen. Ausgenommen blieb zunächst bewusst die historische Altstadt. Denn hier musste die Neugestaltung der Straßenbeleuchtung besonders behutsam und daher unter Beteiligung der Bürgerschaft erfolgen.

Damit ihm in dieser Angelegenheit quasi ein Licht aufgeht, beschloss der Gemeinderat, die Meinung der Bürger einzuholen. Drei Modelle wurden ausgewählt, über die abgestimmt werden sollte. Bei allen handelte es sich um LED-Leuchten mit gleicher Leuchtstärke und vergleichbarem Preis, nur die äußere Gestaltung unterschied sich in Details. Damit die Abstimmenden auch sehen konnten, wie diese Leuchten in natura wirken, wurden sie in der Kirchstraße zwischen Friedrich- und Heidelberger Straße installiert.

Das Ergebnis der Online-Abstimmung, die zwischen dem 10. und dem 20. September lief, war eindeutig: Von den 229 Teilnehmern entschieden sich 66,37 Prozent für Entwurf 2, eine Art gläserner Zylinder. Dennoch ist die Sache damit keineswegs erledigt. Denn die Auswertung der Anregungen, die im Rahmen der Abstimmung von den Bürgern eingebracht wurden, veranlasste die Verwaltung, einen weiteren, ganz neuen Entwurf in Betracht zu ziehen. In seinem Aussehen erinnert er an einen Kamerascheinwerfer.

Auch dieser wurde inzwischen in der Kirchstraße montiert. Alle Entwürfe hängen übrigens an den alten Masten. Die Bürger sollten aber die Leuchten „losgelöst von den Masten betrachten“, bittet Stadt-Sprecherin Wagner. Denn auch die Masten werden für die neuen Leuchten ebenfalls noch ausgetauscht.

Und so können die Bürger also noch einmal abstimmen – zwischen dem Gewinner des ersten Wahlganges und dem neu hinzugekommenen Entwurf. Die Wahl erfolgt online über den Internetauftritt der Stadt unter www.schriesheim.de oder über ihre Social-Media-Kanäle. Die Abstimmung läuft seit Freitag und noch bis 18. Oktober.

Preise für die Teilnahme, wie sie sonst bei Wettbewerben vorgesehen sind, gibt es zwar nicht, dafür aber die Genugtuung, an einer für das Erscheinungsbild Schriesheims wichtigen Entscheidung beteiligt gewesen zu sein. Denn der Gemeinderat wird, so versichert Stadt-Sprecherin Wagner, „auf dieser Basis die finale Entscheidung über die zukünftigen Leuchten in der Altstadt treffen“.