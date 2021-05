Cuny Schriftführer im neuen Landtag

„Ich freue mich sehr über das mir entgegengebrachte Vertrauen der Abgeordneten des 17. Landtags von Baden-Württemberg.“ Mit diesen Worten bedankte sich der neue SPD-Landtagsabgeordnete Sebastian Cuny (Bild) für die Wahl in sein erstes Amt im Stuttgarter Landtag. Auf Vorschlag der SPD-Fraktion wurde Cuny in der konstituierenden Sitzung am Dienstag zu einem der Schriftführer des Parlamentes gewählt. Somit wird er in den nächsten fünf Jahren regelmäßig neben der Landtagspräsidentin Platz nehmen und diese bei ihrer Sitzungsleitung unterstützen. Mit „dieser ehrenvollen Aufgabe“ wolle er, so Cuny, seinen Beitrag leisten „zu einer erfolgreichen Arbeit des Landtages und besonders zu einer angemessenen Debattenkultur.“ -tin (Bild: SPD)

