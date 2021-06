Cuny gegen Landesregel

„Mit der Testpflicht für Kinder im Vereinssport ignoriert die Landesregierung erneut die Bedürfnisse von jungen Menschen.“ Mit scharfen Worten kritisiert der Schriesheimer SPD-Landtagsabgeordnete Sebastian Cuny die umstrittene Testpflicht für Kinder ab sechs Jahren zur Teilnahme an Vereinssport.

Auch bei vielen Vereinen hatte diese Ankündigung zuletzt für Ärger gesorgt, weshalb das Land nochmals nachsteuerte. Ab Montag müssen Kinder demnach für Vereinssport im Innenbereich einen Test vorweisen – wobei auch die Schultests mit einer Gültigkeitsdauer von 60 Stunden anerkannt werden. Im Freien ist kein Test mehr notwendig.

Für Cuny ist dennoch nicht nachvollziehbar, weshalb es bei den Vorgaben zur Testpflicht einen Unterschied zwischen Bundesnotbremse und Landesverordnung gebe. Denn während die Bundesnotbremse zuletzt Training in Fünfergruppen ohne Tests ermöglicht habe, seien die neuen Regeln trotz Lockerungen strenger. „Die Verordnung geht an der Realität der Vereine und Familien vorbei.“ Der letztlich vom Land beschlossene Kompromiss sei „nur ein Tropfen auf den heißen Stein.“ Cuny fordert: „Eine Testpflicht für Kinder im Vereinssport darf es in keiner Form geben.“ -tin/jei