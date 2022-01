In Schriesheim laufen die Vorbereitungen für die Menschenkette am Montagabend auf Hochtouren. Wie berichtet, hat sich ein breites kommunalpolitisches Bündnis aus Grünen, CDU, SPD, FDP, Freien Wählern und Bürgergemeinschaft zusammengetan, um der für den gleichen Zeitpunkt erwarteten Demo von Gegnern der Corona-Schutzmaßnahmen entgegenzutreten. Vorbild sind entsprechende Aktionen in

...