  CDU Schriesheim: Putin und das Neubaugebiet

Von Konstantin Groß

AdUnit urban-intext1

„Ob wir dafür wären oder dagegen, können wir heute noch nicht sagen. Das ist absolut offen.“ Mit diesem Statement zum Neubaugebiet Süd ließ Fraktionschef Michael Mittelstädt bei der digitalen Jahreshauptversammlung der CDU aufhorchen.

Seine Partei galt bei Beobachtern bislang als wichtigster Befürworter des Projektes, das von den meisten politischen Kräften Schriesheims kritisch gesehen wird. Mit der überraschenden Aussage von Mittelstädt, der als möglicher Kandidat für die Bürgermeisterwahl im November gilt, ist das Baugebiet seiner Verwirklichung nicht näher gekommen.

Andererseits vermied Mittelstädt eine definitive Ablehnung. Vielmehr forderte er, das Projekt „offen und ehrlich zu diskutieren“. Dabei müsse zum Beispiel erörtert werden, ob das neue Feuerwehrhaus und/oder ein zusätzlicher Kindergarten in diesem Neubaugebiet entstehen könne. Dies wiederum habe ja Einfluss auf den Flächenabzug.

AdUnit urban-intext2

Forderung nach Debatte

„All dies müssen wir, wie von der CDU seit langem verlangt, endlich einmal diskutieren“, forderte Mittelstädt. Allerdings zweifelt er daran, ob dies noch vor Amtsantritt des neuen Bürgermeisters 2022 möglich sei.

AdUnit urban-intext3

Mittelstädt erinnerte daran, dass der Gemeinderat bereits 2017 die Verwaltung beauftragt habe, Ideen für ein Neubaugebiet zu entwickeln. „Damals einstimmig, niemand hat widersprochen.“ Insofern zeigte er sich von aktuellen Positionen anderer Parteien kontra Baugebiet überrascht: „Die Gegner müssen dann aber sagen, wie sie bestimmte Ausgaben finanzieren beziehungsweise auf welche sie verzichten wollen.“

AdUnit urban-intext4

Mittelstädt kündigte an, dem Haushaltsentwurf des grünen Bürgermeisters Höfer zuzustimmen: „Es wird gemacht, was notwendig ist“, begründete er: „Da werden keine goldenen Wasserhähne eingebaut.“ Eigene ausgabenwirksame Anträge will die CDU nicht stellen: „Wir wissen ja nicht, wie sich die Finanzlage mit Corona noch entwickelt.“

Unterstützung erhielt Mittelstädt vom früheren Fraktionsvorsitzenden Siegfried Schlüter. Unter Hinweis auf notwendige Investitionen sah der „Grand Old Man“ der örtlichen CDU in einem Neubaugebiet „am Ende ein Nullsummenspiel“.

Kritik übte Schlüter jedoch an der Russlandpolitik der Großen Koalition in Berlin sowie an der „Einmischung der Europäischen Union in die russische Innenpolitik“. Zu Putin werde „ein Feindbild aufgebaut“.

„Ich glaube nicht, dass es eine Einmischung in die innere Angelegenheit eines Landes ist, wenn ein Machthaber versucht, Oppositionelle umzubringen“, entgegnete der aus Berlin zugeschaltete Bundestagsabgeordnete Karl A. Lamers unter Hinweis auf die Ermordung eines Putin-Gegners in Berlin und die Vergiftung Nawalnys. Dies anzuprangern, sei „keine Einmischung, sondern Pflicht jedes Demokraten: Da stehe ich voll und ganz dahinter.“

Ex-Stadtrat Oliver Schrade kritisierte, dass die Schriesheimer CDU trotz Corona Infostände personell besetzt: „Da lobe ich mir Sebastian Cuny von der SPD, der auf derartige Aktivitäten verzichtet.“