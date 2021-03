  Bunter Abschluss eines ausgefallenen Mathaisemarktes

Schriesheim. Am Sonntag wäre der Schriesheimer Mathaisemarkt zu Ende gegangen, so er denn stattgefunden hätte. Pünktlich zu diesem Termin stellte die Schriesheimer Hobbykünstlerin Heike Baar wie angekündigt ihre großen Bilder zu diesem Thema auf. Am Sonntagvormittag befestigte sie mit ihrem Ehemann Andreas die zwölf Motive an den Bäumen auf dem Festplatz. Eigentlich hätte das schon früher geschehen sollen, doch auf Grund der stürmischen Witterung der Vortage wollte die Künstlerin doch lieber abwarten. Die optisch außergewöhnlich attraktiven Werke behandeln die verschiedenen Fest-Aktivitäten wie hier das Riesenrad und den Straßenlauf, aber auch die Weinhoheiten und anderes, was zum Mathaisemarkt gehört. Wie lange sie hängen bleiben, steht noch nicht fest. -tin (Bild: Marcus Schwetasch)