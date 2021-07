Bürgerinfo zu Autobahn-Lärm

Die Diskussion um den Lärm auf der Autobahn 5 bei Schriesheim geht weiter. Nun stellt das zuständige Unternehmen, die Autobahn GmbH, die Ergebnisse eines Prüfberichts vor. Zu der Informationsveranstaltung am Montag, 26. Juli, sind auch die Betroffenen sowie weitere interessierte Bürgerinnen und Bürger eingeladen. Das Treffen findet online über ein Videokonferenzprogramm statt und beginnt um 18.30 Uhr.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Voraussetzung sind ein aktueller Browser (Programm zum Aufrufen von Internetseiten) und eine funktionierende Tonausgabe (Lautsprecher, Kopfhörer etc.). Es muss keine Software installiert werden. Fragen können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer über die Texteingabe loswerden, die während der Konferenz zur Verfügung steht. Der Link zur Veranstaltung wird am Morgen des 26. Juli auf www.autobahn.de/suedwest/a5bericht veröffentlicht.

Zum Hintergrund: Auf der A 5 wurde bis Juli 2020 die Fahrbahndecke saniert – und zwar zwischen den Anschlussstellen Dossenheim und Ladenburg. Dabei wurde der aus den Jahren 1995 und 1996 stammende Asphalt-Altbelag gegen eine sogenannte Waschbetondeckschicht ausgetauscht. „Die eingebaute Deckschicht wirkt sich nachweislichlärmmindernd aus“, schreibt die Autobahn GmbH in einer Mitteilung. Das Problem: Die Baumaßnahme führte nach Angaben von Anwohnern aus Schriesheim und Ladenburg zum Gegenteil.

Lauter als vor der Sanierung?

Auch einige Autofahrer, die die Stelle passierten, sagten, dass es lauter geworden sei. Die Betroffenen organisierten sich und wandten sich unter anderem an den baden-württembergischen Landtag (wir berichteten). Deshalb hat die Autobahn GmbH im März 2021 eine Überprüfung der neuen Fahrbahndeckschicht und eine Immissionsberechnung in Auftrag gegeben. Zudem fand eine Berechnung der Immissionen für die an den sanierten Streckenabschnitt angrenzenden Häuser statt. Die Ergebnisse der Überprüfungen liegen nun vor. red/tge

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Info: Konferenz unter autobahn.de/suedwest/a5bericht