Branichtunnel wegen Wartungsarbeiten nachts gesperrt

Schriesheim. Am Schriesheimer Branichtunnel stehen wieder turnusgemäße Reinigungs- und Wartungsarbeiten an. Wie das Amt für Straßen- und Radwegebau des Rhein-Neckar-Kreises mitteilt, muss er dafür von Montag, 27. September, bis Samstag, 2. Oktober, jeweils nachts von 20 bis 5 Uhr voll gesperrt werden. Am Samstag, 2. Oktober, ist der Branichtunnel ab 5 Uhr morgens wieder für den Verkehr geöffnet. Ab Montag, 4. Oktober, bis Samstag, 9. Oktober, wird er erneut jeweils nachts von 20 bis 5 Uhr voll gesperrt. Ab Samstag, 9. Oktober, ist die Röhre ab 5 Uhr morgens wieder für den Verkehr freigeben. Die Umleitung erfolgt jeweils über die Talstraße (L 536a).

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1