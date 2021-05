Bodenständig mit weitem Horizont

Donnerstagmittag, Rathaus, Büro des Bürgermeisters. „In einem Jahr sitze ich nicht mehr hier“, schmunzelt Hansjörg Höfer. Ende Januar ist seine Amtszeit als Bürgermeister zu Ende. Aber er sagt dies ohne jeden Beigeschmack: „Was gibt es Schöneres, als den 65. Geburtstag bei guter Gesundheit zu erleben?“ Man spürt: Der Jubilar ist mit sich im Reinen. Ein Mann, der es geschafft hat. Vom Bäckermeister zum Bürgermeister, und das noch in seiner Heimatstadt.

AdUnit urban-intext1

Geboren wird er am 21. Mai 1956 als Spross einer Familie, die seit 165 Jahren eine Bäckerei im Ortskern führt. Auch er ergreift diesen Beruf. Die Ausbildung führt ihn nach Berlin. In der wilden Metropole Anfang der 1980er Jahre kommt der junge Mann vom Lande erstmals in Berührung mit alternativem Milieu.

Hansjörg Höfer auf dem Dach „seines“ Rathauses. © Marcus Schwetasch

Nach seiner Rückkehr gründet er 1982 in Heidelberg eine Vollkornbäckerei mit dem Namen „Mahlzahn“. Politisch engagiert er sich in der neu gegründeten Grünen Liste, wird für sie Gemeinderat, reibt sich wie alle Grünen jener Zeit am barocken Rathaus-Chef Peter Riehl. Als sich dessen Ära 2005 nach 32 Jahren ihrem Ende zuneigt, wirft Höfer seinen Hut in den Ring. Gegen den von CDU, Freien Wählern und FDP unterstützten Favoriten Peter Rosenberger billigt man ihm nur eine Außenseiterchance zu. Doch die nutzt Höfer: Im zweiten Wahlgang siegt er denkbar knapp; 51 Stimmen geben am Ende den Ausschlag. Eine Sensation, die gar Eingang in den „Spiegel“ findet.

„Hans(jörg) im Glück“

Auch sonst ist er ein „Hans(jörg) im Glück“. Gerade im Amt, beginnt das Land mit dem Bau des Branich-Tunnels. Und die OEG trennt sich von ihrem hiesigen Bahnhof, ermöglicht damit einen historischen Impuls zur Stadtentwicklung. Auch in der Altstadt (Heidelberger Straße, Zehntkeller) kann Höfer Akzente setzen. Vor allem aber: Er hat den Mut, das 22-Millionen-Projekt Sanierung des Schulzentrums anzugehen – mit nur einer Stimme Mehrheit im Gemeinderat. Ein Paradebeispiel politischer Führung auf kommunaler Ebene.

AdUnit urban-intext2

Weitere Kennzeichen der Ära Höfer werden der Ausbau der Kinderbetreuung vor allem im Krippenbereich und die Aufarbeitung der NS-Zeit in der Stadtgeschichte; noch als Stadtrat organisiert er den ersten Besuch ehemaliger jüdischer Bürger in der Stadt. Bei all dem bleibt er traditionsverbunden, ja bodenständig, agiert auf dem Mathaisemarkt, als habe er nie etwas anderes gemacht.

Im Rat steht ihm in seiner ersten Amtsperiode eine bürgerliche Mehrheit entgegen. Deshalb, aber auch entsprechend seinem Naturell, ist Höfer auf Konsens bedacht. Ausgezahlt hat es sich nicht: 2013 stellen CDU, Freie Wähler und FDP auf Teufel komm‘ raus einen Gegenkandidaten – den Eppelheimer Michael Becker, Ex-Aktivist der AfD. Die in Teilen durchaus vorhandene Wechselstimmung wird dadurch vergeigt, Höfer siegt triumphal: 75 Prozent.

AdUnit urban-intext3

Sachliche Ansatzpunkte für Kritik gibt es ohnehin kaum. Höfer zu stellen, sei der Versuch, „den Pudding an die Wand zu nageln“, klagt ein CDU‘ler. Erblickt er Widerstand, den er nicht überwinden kann, gibt er sich flexibel. Sein persönlicher Umgang auch mit Gegnern ist stets verbindlich; „dem Hansjörg kann man einfach nicht böse sein“, sagt einer.

AdUnit urban-intext4

Größtes Pfund ist seine Verwurzelung im Ort. Er ist mit vielen verwandt (weitläufig sogar mit Riehl), hier aufgewachsen, eben daheim. Das wird bleiben. Auch nach 2022.