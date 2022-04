Bis zu 68 Prozent für Macron

58,6 Prozent für Emmanuel Macron, 17 Punkte mehr als seine rechtsextreme Konkurrentin Marine Le Pen. Trotz dieses Vorsprungs sehen viele Kommentatoren das Ergebnis des Amtsinhabers als nicht gerade berauschend an. Wie differenziert jedoch das Bild ist, zeigt der Blick auf die Partnerstädte der Neckar-Bergstraße-Kommunen. In den meisten von ihnen liegt der Präsident deutlich über dem Landesdurchschnitt, in Brignais sogar bei 68 Prozent.

Dazu muss man wissen: Marine Le Pen und ihre rechtsradikale „Nationale Bewegung“ haben ihre Hochburgen vor allem in zwei Bereichen Frankreichs: dem Nordosten, der stark unter dem industriellen Strukturwandel leidet, und dem Südosten, der von der Migration aus Afrika besonders tangiert wird. Die Partnerstädte der Neckar-Bergstraße-Gemeinden liegen jedoch zumeist außerhalb dieser Gebiete und verzeichnen daher gute Ergebnisse für Macron. Entsprechend schneidet Le Pen in den Kommunen, die in diesen Problembereichen liegen, überdurchschnittlich ab. Allerdings liegt sie in keiner Partnergemeinde vor dem amtierenden Präsidenten.

Chécy: Die oben angeführten strukturellen Ursachen gelten zum Beispiel für Ilvesheims Partnerstadt im Herzen Frankreichs. Im Speckgürtel der Großstadt Orleans verbuchte Macron bereits im ersten Wahlgang mit fast 35 Prozent sieben Punkte mehr als im Landesdurchschnitt. Auch jetzt schneidet er mit mehr als 66 Prozent deutlich besser ab – um sieben Punkte – als auf nationaler Ebene. Bei seiner ersten Wahl vor fünf Jahren waren es allerdings noch 71,5 Prozent gewesen.

Plouguerneau: Die Bretagne ganz im Westen Frankreichs ist keine Hochburg der Rechten. Hier hatte Macron daher in der ersten Runde mit 33 Prozent ebenfalls überdurchschnittlich abgeschnitten. Nun holt er hier fast 66 Prozent, ein fast gleich gutes Resultat also wie in Chécy. Aber 2017 waren es hier sogar noch 74 Prozent.

Nogent-le-Roi: Ganz anders sieht es in der Partnerstadt von Heddesheim aus. Sie liegt am Rande des eingangs erwähnten Nord-Gürtels, in dem die Rechtsradikalen traditionell stark sind. Im ersten Wahlgang lag Le Pen hier daher mit fast 27 Prozent über ihrem Landesdurchschnitt. Diesen Erfolg kann sie im zweiten Wahlgang wiederholen und schafft 49,9 Prozent. Macron hat hier mit seinen 50,1 Prozent nur sehr knapp die Nase vorne – mit ganzen vier Stimmen Vorsprung! Seine Anhängerschaft ist hier jedoch schon immer so klein, dass er im Vergleich zu 2017 nicht viel verlieren konnte. Le Pen konnte sich hier denn auch nur um einen Punkt verbessern.

Uzès: Schriesheims Partnerstadt wies im ersten Wahlgang eine Besonderheit auf. Denn Le Pen kam hier mit für sie miserablen 19 Prozent lediglich auf den dritten Platz. Rang 2 hatte mit 24 Prozent der Linke Jean-Luc Mélenchon erobert. Doch Erster wurde auch hier Macron – damals mit 28 Prozent und jetzt mit mehr als 61 Prozent. An Ergebnissen wie jenem in Uzès lässt sich ablesen, dass doch einige der Linkswähler aus dem ersten Wahlgang – wenn auch sicher zähneknirschend – in der zweiten Runde für Macron votiert haben, um die Rechtsradikale Le Pen zu verhindern. Allerdings lag Macrons Ergebnis auch hier vor fünf Jahren mit 69 Prozent noch deutlich höher.

Brignais: Die größere der beiden Partnergemeinden von Hirschberg ist eine sichere Bank für Macron. Bereits im ersten Wahlgang erreichte er hier mit fast 34 Prozent sechs Punkte mehr als im Landesdurchschnitt. In der zweiten Runde schafft er es nun sogar auf 68 Prozent – fast zehn Punkte mehr als im Landesdurchschnitt und damit sein bestes Ergebnis unter den Partnerstädten der Neckar-Bergstraße-Gemeinden. Doch auch hier zeigt sich der Ansehensverlust des Staatschefs: Vor fünf Jahren betrug das Verhältnis von Macron zu Le Pen noch 75:25 Prozent.

Schweighouse-Thann: Die zweite Partnergemeinde Hirschbergs bietet dagegen das Kontrastprogramm. Sie liegt im Elsass, das traditionell rechts wählt. Dem entsprechend war Schweighouse-Thann auch diejenige der Partnergemeinden, in der Le Pen im ersten Wahlgang dem amtierenden Präsidenten am nächsten kam und mit jeweils 141 Stimmen exakt gleichziehen konnte. Auch im jetzigen zweiten Wahlgang kamen sich die beiden Kandidaten hier sehr nahe, wenn auch der Abstand deutlich blieb: Mit 56,8 Prozent holte Macron hier zwar mehr als 13 Punkte mehr als Le Pen, aber eben fast zwei Punkte weniger als im Landesdurchschnitt. Bei seiner ersten Wahl vor fünf Jahren hatte er hier noch 60 Prozent eingefahren.

