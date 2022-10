Betrieb eingeschränkt

Schriesheim. Wie die Stadtverwaltung Schriesheim mitteilt, muss der Betrieb des Standesamts und der Grundbucheinsichtsstelle der Stadt in den kommenden Wochen eingeschränkt werden. Grund sind personelle Engpässe. Am diesem Freitag (28. Oktober) sind das Standesamt und die Grundbucheinsichtsstelle ausschließlich telefonisch oder per E-Mail erreichbar. Ein persönlicher Besuch im Rathaus ist nicht möglich.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Darüber hinaus werden die beiden Ämter an folgenden Montagen vollständig geschlossen bleiben: 31. Oktober, 7. November, 14. November und 21. November.

Vor dem Hintergrund der angespannten Situation empfiehlt die Verwaltung für persönliche Vorsprachen im Standesamt oder bei der Grundbucheinsichtsstelle eine Terminvereinbarung. Hierdurch können Wartezeiten vermieden werden. Termine können telefonisch unter 06203/60 21 23 oder per E-Mail an standesamt@schriesheim.de vereinbart werden. red