Beteiligen und mit einbeziehen

Dem Schriesheimer Bürgermeisterkandidat Christoph Oeldorf liegen die Wünsche und Sorgen aller Altersgruppen sehr am Herzen. Nach den Gesprächen mit den Senioren und den Vereinen suchte er jetzt den Dialog mit den Schriesheimer Erstwählern und lud sie zu alkoholfreien Getränken und Pizza in die Scheuer der Familie Haas ein. Um kleine Stehtische herum, auf denen der Kandidat Informationsmaterial ausgelegt hatte, in dem auch geschmökert wurde, standen die jugendlichen Erstwähler und waren in die Diskussionen mit dem Kandidaten vertieft.

In Gesprächen verdeutlichte Oeldorf den Erstwählern, dass er nicht auf fertige Konzepte stehe, sondern mehr darauf, dass Jugendliche ihre Ideen selbst entwickeln. „Es ist Unsinn, als 43-Jähriger einem Jugendlichen zu sagen, was er braucht oder nicht“, äußerte er sich. Die Jugendlichen sollten nicht nur am Prozess beteiligt, sondern auch miteinbezogen werden.

Er sprach mit ihnen über das Push-Areal, aber auch über die Pumptrack-Anlage, die dort gebaut erden soll. „Mir ist es wichtig, dass sich künftig auf dem Push-Gelände Jugendliche ohne Zutun der Kommune, aber mit ihrer Unterstützung organisieren“, versprach er. Ihm sei es sehr wichtig, mit allen Gruppen jeden Alters ins Gespräch zu kommen und dass alle mit ins Boot geholt werden. „Mir ist es wichtig, aus den Gruppen heraus Themen aufzunehmen, weiterzuentwickeln und sie dann umzusetzen“, fasste er sein Programm zusammen.

Umwelt und Mathaisemarkt

„Mich interessieren viele Bereiche, doch am ehesten, was man hier umwelttechnisch besser machen könne“, äußerte sich Mia Windischmann (17 Jahre). Doch sie glaube, dass man diesbezüglich nicht mehr viel Zusätzliches machen könne: „Während der Amtszeit von Hansjörg Höfer war die Stadt schon recht grün.“

Dass der Mathaisemarkt mehr Angebote für Jugendliche haben möge, das ist das Anliegen von Patrick Wachter (17). Gekommen sei er in erster Linie, um den Kandidaten persönlich kennenzulernen. Mit Höfer als Bürgermeister sei er sehr zufrieden gewesen, dieser sei aber seiner Meinung nach in den letzten Monaten etwas „amtsmüde“ geworden. Malte Wasner (17) wünschte sich vom Kandidaten, dass er sich als Bürgermeister intensiver für die Digitalisierung einsetzen möge. Auch solle das Push-Gelände wieder mehr aktiviert werden.

Nicht gerade zu den Erstwählern zählte Shelan Khoja (27). Sie war in ihrer Funktion als Vertreterin des Push e.V. gekommen. Sie versprach, nach den Umbauarbeiten wieder mehr Präsenz zu zeigen. „Es wird ein autarker Veranstaltungsraum werden“, berichtete sie und ergänzte, dass man beabsichtige, wieder einen Treff anzubieten. „Vom neuen Bürgermeister erwarten wir als Verein, dass wir im Rathaus auf offene Ohren stoßen und dass unsere Anliegen ernst genommen werden“, lautete ihr Fazit.

Persönlichkeit wichtig

Das Wahlprogramm des Kandidaten sei ihr schon wichtig, aber für sie spiele auch die Persönlichkeit eine große Rolle, äußerte sich dazu Annalena Spieß (21). „Ich bin gekommen, weil ich den Kandidaten einfach sympathisch finde“.

Fasst man alle Äußerungen zusammen, so war deutlich zu erkennen, dass die Jugendlichen mit ihrem bisherigen Bürgermeister Höfer sehr zufrieden waren. Aus den Gesprächen konnte Bürgermeisterkandidat Oeldorf für sich mitnehmen, dass den Jugendlichen das Freizeitangebot, eine Mitbestimmung aber auch eine Modernisierung des Mathaisemarkts am Herzen liegt.

