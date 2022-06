Besucherbergwerk in Schriesheim öffnet am Pfingstmontag

Schriesheim. Das Besucherbergwerk Anna Elisabeth in Schriesheim öffnet am Pfingstmontag, 6. Juni, wieder seine Stollen. Führungen gibt es in der Zeit von 11 bis 16 Uhr. Das 550 Jahre alte Silber- und Vitriolbergwerk mit erhaltenen Außenanlagen aus dem 18. Jahrhundert befindet sich in der Talstraße 157, Besucher können auf dem Festplatz parken oder mit den Bahnen der RNV bis zur Haltestelle Zentgrafenstraße fahren. Von hier sind es nur wenige hundert Meter zu Fuß.

Im Jahre 1473 wurde das Bergwerk erstmals urkundlich erwähnt. Es war mit großen Abbauunterbrechungen bis 1817 in Betrieb. Im 15. und 16. Jahrhundert diente es zur Gewinnung von Silbererzen. Später wurde Eisenvitriol abgebaut und verarbeitet. Eine normale Führungdauert etwa 75 Minuten. Erwachsene zahlen sieben Euro Eintritt, Kinder von vier bis 14 Jahren fünf Euro. hje