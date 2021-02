Kälte, Nieselregen, dunkle Wolken. „Das Wetter passt zu diesem Tag“, konstatiert Hansjörg Höfer, als der Schriesheimer Bürgermeister am Mittwoch einen prominenten politischen Gast begrüßt: Andreas Stoch, Partei- und Fraktionsvorsitzender der SPD Baden-Württemberg und deren Spitzenkandidat für die anstehende Landtagswahl. Doch da an jenem Tag weltweit der Opfer des NS-Terrors gedacht wird, ist es kein Wahlkampftermin: Stoch besichtigt den Jüdischen Friedhof und die Kriegsopfergedenkstätte der Stadt.

„Geschichte gut aufgearbeitet“

Gastgeber Stochs, der als Kultusminister schon mal in Schriesheim war und die Bergstraße zudem aus seiner Heidelberger Studienzeit in den 1990er Jahren kennt, ist Sebastian Cuny, Vorsitzender der SPD-Fraktion im Gemeinderat und Landtagskandidat im hiesigen Wahlkreis. Zwar sei der Termin für diesen Besuch Zufall: „Die Programmpunkte sind dennoch bewusst gewählt in Zeiten, in denen es wieder politische Morde von Rechts, Antisemitismus und Hetze im Netz gibt.“

Stärkung der Demokratie beginne mit guter Erinnerungskultur, betont Cuny: „Und die muss in den Städten und Gemeinden erfolgen.“ Doch da sieht der Stadtrat Schriesheim gut aufgestellt: „Wir haben unsere Geschichte aufgearbeitet.“ Dafür lobt er namentlich Höfer, der im Jahre 2003 noch als Stadtrat mit seiner Initiative zur Einladung der ehemaligen jüdischen Bürger Schriesheims ein Zeichen gesetzt habe.

Kritik an AfD

„Natürlich ist das hier kein Wahlkampftermin“, betont auch Andreas Stoch. Allerdings habe sein Besuch an den ausgewählten Orten auch eine politische Botschaft: „Wir heute tragen keine Verantwortung für die Vergangenheit, aber dafür, was daraus für die Zukunft wird.“

Und wie man mit der Geschichte umgeht, das sei durchaus konkret. „Wir haben im Landeshaushalt einen Etatposten, mit dem wir das Gedenken an die Deportation der badisch-pfälzischen Juden von 1940 fördern“, berichtet Stoch aus dem Landtag. Die AfD-Fraktion habe den Antrag gestellt, diese Mittel zu streichen. Erst als es einen Sturm der Entrüstung gab, habe sie den Antrag zurückgezogen: „Doch ihn überhaupt gestellt zu haben, das zeigt schon, welches Geistes Kind man ist.“

„Es freut mich, dass Sie an diesem so wichtigen Tag in Schriesheim sind“, betont Höfer. „Die Aufarbeitung des dunklen Teils der Geschichte war und ist mir persönlich wichtig“, bekennt er: „Aber das gilt auch für den Gemeinderat und die Bevölkerung.“ Er würdigt vor allem die beiden Kirchengemeinden, aber auch engagierte Einzelpersonen wie Joachim Maier und Monika Stärker-Weineck, die seit Jahren die NS-Zeit erforschen und darstellen.

Stärker-Weineck erläutert nun die Geschichte des Jüdischen Friedhofes, der 1874 angelegt wurde. 1935 fand die letzte Beisetzung statt. 1939 verließen die letzten Juden Schriesheim. Von ihren neuen Wohnorten aus wurden acht ehemalige jüdische Bürger der Gemeinde 1940 nach Gurs deportiert; ihr Friedhof blieb wie durch ein Wunder unzerstört.

Verlegung verschoben

Nach dem Jüdischen Friedhof geht es zu einigen „Stolpersteinen“. „Sie zeigen: Die Maßnahmen des NS-Regimes waren nicht nur irgendwo in Berlin“, betont Höfer: „Es gab sie auch hier, wenn auch in anderer Dimension.“ Eigentlich sollten im Mai 2020 weitere zehn „Stolpersteine“ verlegt werden. Wegen Corona fiel das aus. Nun warten sie im Rathaus-Keller auf einen neuen Termin, an dem sie verlegt werden können.

Den Abschluss bildet der Besuch der Kriegsopfergedenkstätte im Zentrum der Stadt. Seit ihrer Umgestaltung 2006 wird hier auf einer eigenen Tafel auch den Opfern des Widerstandes, des Holocaust sowie der Ermordung von Menschen mit Behinderung gedacht.