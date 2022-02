Beratung und schnelle Hilfe

Die Stadt Schriesheim hat Verstärkung im Bereich der Sozialarbeit bekommen. Miriam Horn (Bild) ist neu in der Verwaltung dabei. Nach ihrem Studium der Sozialen Arbeit war Miriam Horn bei der Stadt Mannheim tätig, zuletzt bei der Eingliederungshilfe des Jugendamts. In Schriesheim ist sie nun für die aufsuchende Erwachsenensozialarbeit zuständig. Dabei fungiert sie in enger Zusammenarbeit mit Christine Söllner (Sozialstelle) als Ansprechpartnerin für alle Menschen in Notlagen.

„Ich freue mich auf meine neue Herausforderung. Ich sehe meine Aufgabe darin, Personen unkompliziert zu unterstützen und niederschwellig Hilfe zu leisten. Ich möchte die Bürger mit Angeboten vor Ort erreichen und ihnen den Zugang zum Hilfesystem erleichtern“, sagte die neue Sozialarbeiterin.

© Miriam Horn

Neben der Unterstützung in Akut-Situationen zählt hierzu auch eine individuelle, fachliche Beratung in allen Lebens-, Not- und Krisenlagen (beispielsweise bei finanziellen Sorgen sowie familiären oder gesundheitlichen Problemen). Darüber hinaus übernimmt Miriam Horn bei Bedarf die Vermittlung zu spezifischen Fachstellen und steht beim Erstkontakt zur Seite.

Direkte Ansprechpartnerin

Bei der Stadtverwaltung ist sie außerdem Ansprechpartnerin für das „Zeitfenster“ (Förderung des sozialen Miteinanders) und „Schriese FAIRmietet“ (Vermittlung sozialverträglichen Wohnraums). „Ich finde es gut, dass solche Programm hier bereits bestehen und freue mich, diese mit betreuen und weiterentwickeln zu dürfen“, so Miriam Horn.

Die Sprechzeiten von Miriam Horn sind montags bis mittwochs jeweils von 8.30 bis 13.30 Uhr sowie freitags von 8.30 bis 13 Uhr. Wegen der Corona-Pandemie ist derzeit noch eine vorherige Terminvereinbarung (Telefon: 06203/60 21 24, E-Mail: sozialstelle@schriesheim.de) erforderlich. red/sko