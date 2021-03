Montag, 11 Uhr vormittags, hoch über dem Ortskern von Altenbach. Die Sonnenseite des Schriesheimer Stadtteils. Wärmende Strahlen erhellen eine frisch angelegte Fläche, die durch einen kleinen Weg in zwei Teile getrennt ist. Auf dem einen steht ein Holzkreuz, auf dem anderen ruht ein Kranz. Bei diesen beiden Flächen handelt es sich um die neuen Urnen- und Baumbestattungsfelder, die an jenem Vormittag offiziell vorgestellt werden.

„Mit diesen neuen Angeboten entsprechen wir der veränderten Beerdigungskultur“, so Ortsvorsteher Herbert Kraus vor seinen Ortschaftsrats-Kollegen. Sie richten sich an alte Menschen, die keine Angehörigen mehr haben oder ihnen den Aufwand (auch finanziell) für die Pflege ihres Grabes ersparen wollen.

Wie grundlegend die Veränderungen im Bestattungswesen selbst in einer so kleinen und traditionsbewussten Ortschaft wie Altenbach sind, das macht der Ortsvorsteher an Hand der Zahlen deutlich: „Auf dem Altenbacher Friedhof finden jährlich sechs bis acht Beerdigungen statt, in einzelnen Jahren sind es bis zu zehn. Bei acht dieser zehn handelt es sich um Urnenbeisetzungen.“

Künftig nur flache Grabsteine

Bislang gibt es auf dem Friedhof des Schriesheimer Stadtteils zwei Abteilungen: den sogenannten „Alten Friedhof“ mit dem Feld für die traditionellen Erdbestattungen sowie das Urnenfeld, auf dem die einzelnen Gräber aber ebenfalls einen traditionellen Grabstein aufweisen und individuell umrandet sind. Nun kommen zwei Angebote hinzu.

Das erste neue Feld ist ebenfalls ein Urnenfeld, auf dem es allerdings nur noch kleinere, flache Grabsteine und keine Umfassungen für die 14 Gräber mehr geben wird. Die Angehörigen der Verstorbenen können entscheiden, ob sie die Begräbnisfläche gärtnerisch pflegen und naturbelassen halten wollen.

Das zweite neue Feld ist das Baumbestattungsfeld für insgesamt bis zu 127 Urnen. Hier gibt es weder Grabsteine noch Grab-Umrandungen. Die Namen der Verstorbenen werden von denen, die die gewollt hatten, auf kleinen Metallplatten verewigt, die auf zwei großen Sandsteinstelen angebracht werden. Größe und Text der Schilder sind standardisiert: Name, Geburtsdatum, Sterbedatum. „Widmungen der Angehörigen wie sonst auf Grabsteinen soll es nicht geben“, so Kraus.

„Baumbestattungsfeld“ heißt die Fläche, weil sie von einem Baum geprägt werden soll, der frisch gepflanzt wurde. Was jetzt noch sehr zart wirkt und von einer Holzkonstruktion gehalten werden muss, wird dereinst sechs bis acht Meter groß werden und eine vier bis fünf Meter breite Krone tragen – „mit purpurroten Blättern“, so Kraus.

Denn bei diesem Baum handelt es sich um einen Bergahorn. Von den Eichen, die ansonsten auf diesem Friedhof stehen, war man abgekommen, weil diese im Herbst sehr viele Blätter verlieren, die auf die Gräber fallen und von den Hinterbliebenen mühsam entfernt werden müssen. Beim Bergahorn ist dies weit weniger der Fall. Außerdem ist das Baumbestattungsfeld wie auch das Urnenfeld mit Rasen bepflanzt.

In den kommenden Wochen werden noch Sitzbänke aufgestellt, am Rande des Areals außerdem drei bis vier Stellplätze ausgewiesen. Dann müssen die meist älteren Hinterbliebenen nicht den Parkplatz unten an der Trauerhalle nutzen und die steilen Treppen nach oben steigen.

Insgesamt beträgt die Fläche der beiden neuen Felder 180 Quadratmeter, doch Erweiterungen bis auf 600 Quadratmeter sind möglich. Die Liegezeit beträgt wie bei den meisten Gräbern auch hier 25 Jahre.

Bürgermeister Hansjörg Höfer dankt dem Ortschaftsrat, dass dies „so schnell umgesetzt werden konnte“, und fügt hinzu: „Ich bin überzeugt, dass dies sehr gut angenommen wird.“

Wie sehr, das ist bereits zu sehen. Auf beiden Feldern fand bereits jeweils eine Beisetzung statt. Das Holzkreuz auf dem Urnenfeld zeigt den Namen eines vor kurzem verstorbenen Altenbachers, der in Kirchengemeinde und Motorsportclub engagiert war. „Zwei weitere Gräber sind bereits reserviert“, berichtet Kraus. Die Beisetzungen werden hier in Kürze folgen.

Auf die Bedeutung der hiesigen Einrichtung macht Pfarrer Ronny Baier aufmerksam. „Für uns Christen ist der Tod nicht das Ende“, betont der katholische Geistliche, als er der neuen Anlage den Segen erteilt: „Denn es besteht die Hoffnung auf Auferstehung und auf ein Wiedersehen an einem anderen Ort.“