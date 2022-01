An diesem Freitag hätte der Festakt zur Verabschiedung von Bürgermeister Hansjörg Höfer in der Mehrzweckhalle stattfinden sollen. Doch auf Grund von Corona fällt er bekanntlich aus. Ganz so sang- und klanglos könne man den Rathaus-Chef nach 16 Jahren aber nicht gehen lassen, denkt sich Altstadtrat Robert Hasenkopf, bis 2021 mit Höfer 32 Jahre lang im Gemeinderat.

Hasenkopf ergreift die

...