Bei den Ziegen auf der Wiese

Die Kinder standen im Mittelpunkt des Geschehens beim Familienfest, zu dem Bürgermeisterkandidatin Fadime Tuncer unter den alten Obstbäumen auf der Streuobstwiese eingeladen hatte. Biologin und Geopark-Vorort-Begleiterin Sindy Grambow stellt diese Kulturlandschaft auch den beiden Grundschulen als „Außen-Klassenzimmer“ zur Verfügung. Das Wetter war an diesem Sonntag für einen Spaziergang durch Weinberge und Flur geradezu ideal, und so strömten am Nachmittag viele Familien mit Hund und dem Nachwuchs zur Streuobstwiese nördlich von Schriesheim.

„Wenn das kein gutes Omen für unsere Fadime ist“, bemerkte ein Familienvater und blinzelte zum strahlend blauem Himmel. Gekommen war auch Sebastian Cuny (MdL), der mal ohne Politik einen gemütlichen und entspannten Nachmittag mit seiner Familie genießen wollte.

In Kontakt kommen

„Ich bin heute als Familienvater hier“, bekannte er. Er habe in den Medien von diesem Nachmittag und den Angeboten für Kinder erfahren und sei deshalb einfach gekommen. Ein Blick auf seinen Sohn zeigte, dass er sich unter den Gleichaltrigen sehr wohl fühlte. „Ich finde es großartig, dass hier die Familien im Fokus stehen, und ich nehme die Gelegenheit wahr, mit den Bürgern ins Gespräch zu kommen.“

Der Ort, den Fadime Tuncer für ihr Bürgerfest gewählt hatte, verkörperte eines ihrer Ziele, die sie als Bürgermeisterin für die Weinstadt verfolgen will: Eine familienfreundliche Stadt zu gestalten, in der die Kinder eine wichtige Rolle spielen sollen. „Das gehört zu meinem Anliegen, das ich gemeinsam mit der Verwaltung und den Gemeinderäten umsetzen will“, nannte sie einen Punkt auf ihrer Wunschliste. In Schriesheim gebe es bereits gute Angebote, was Kleinkindbetreuung Kindergärten angehe, und sie ging auch auf die Schulsanierung ein. „Diese müssen in Schuss gehalten werden, entweder saniert oder neu gebaut“, forderte sie. Das müsse natürlich auch eine Selbstverständlichkeit bleiben. Was jedoch noch geklärt werden müsse, sei, in welcher Reihenfolge man an diese Projekte umsetze.

In ihrer Begrüßung schwärmte sie von der landschaftlichen Schönheit der Region mit ihren Streuobstwiesen, den Weinbergen, die man der Bevölkerung besser zugänglich machen sollte. „Familien sollte es auch erlaubt sein, sich darin aufzuhalten“, wünschte sie.

Ziegen zum Streicheln

Da an diesem Nachmittag die Kinder im Mittelpunkt stehen sollten, waren die Aktionen ganz auf den Nachwuchs ausgerichtet. Sylvia Krebaum aus Weinheim war zur Freude der Kinder mit einigen Thüringer Waldziegen angereist, die friedlich in ihrer Umzäunung die letzten Blätter von den Bäumen fraßen. Streicheln war erwünscht, doch nicht alle Ziegen waren dazu bereit. Viel zu interessant waren für sie die unbekannten Gräser und die Blätter an den Bäumen, über die sie sich denn auch hermachten.

Grundstückeigentümerin Sindy Grambow hatte für die Kinder einige Aktionen vorbereitet – beispielsweise das Kürbisschnitzen oder den Bau eines Igel-Winterbaus. Zum Naschen stand ein Körbchen mit süßen, fruchtigen alten Quittensorten bereit, es gab Apfelsaft für die Kinder und neuen Wein mit Zwiebelkuchen für die Erwachsenen. Wem der Trubel zu viel wurde, der konnte sich zurückziehen und sich etwas vorlesen lassen.

Fadime Tuncer nutze den Nachmittag, um in entspannter Atmosphäre mit Bürgerinnen und Bürgern zu plaudern, sie ging auf deren Fragen ein und legte dabei auch ihre Schwerpunkte als künftige Bürgermeisterin dar.

