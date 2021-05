Beharrlichkeit zahlt sich aus

„Meine Stimme für Inklusion. Mach auch du mit – Ihre Meinung ist uns wichtig“. Unter dieses Motto stellte Schriesheim den Europäischen Aktionstag, der 1992 von der Interessenvertretung „Selbstbestimmt Leben Deutschland“ begründet wurde und der jedes Jahr am 5. Mai stattfindet. Doch da an diesem Termin die Aktion aufgrund von Sturmböen verschoben werden musste, legten die Organisatoren, die Inklusionsbeauftragte Karin Reichel, die Leiterin der VHS-Außenstelle Wilhelmfeld, Karin Stangl, und Stadt-Pressesprecherin Larissa Wagner, den Gedenktag diesmal auf den 11. Mai.

AdUnit urban-intext1

Nicht mit 99, aber mit 100 bunten Luftballons, die auf dem Festplatz, vor dem Rathauseingang wie auch in Altenbacher Verwaltungsstelle und in Ursenbach angebracht waren, machte die Stadt auf diese Aktion aufmerksam. Und sie rief ihre Bürger auf, mit offenen Augen durch die Stadt zu gehen, auf Hindernisse und Barrieren zu achten und diese der Inklusionsbeauftragten der Stadt mitzuteilen.

Aufmerksame Bürger

In den letzten Jahren konnten dank aufmerksamer Bürger einige Barrieren abgebaut werden. So wurden am Rathaus wie auch am Friedhof Behindertenparkplätze angelegt, was kein großes Problem war – im Gegensatz zum behindertengerechten Briefkasten am Schillerplatz.

Ein solcher Briefkasten, der einmal rollstuhlgerecht anfahrbar und auch tiefergelegt ist, war an dieser Stelle schon aufgrund der dort untergebrachten Wohngruppe der AWO dringend geboten. „Die Post hat sich da quergestellt und auf eine Verordnung hingewiesen, wonach Briefkästen immer einen Abstand von mindestens einem Kilometer haben müssten“, erläuterte Reichel die Absage, da der nächste Briefkasten 700 Meter weiter aufgestellt sei. Erst nach einem massiven Druck von vielen Seiten – und nachdem sich die Bundestagsabgeordnete Franziska Brantner dafür eingesetzt hatte – , stellte die Post nach gut zwei Jahren Dauer endlich diesen behindertengerechten Briefkasten auf, der auch stets gut gefüllt ist.

AdUnit urban-intext2

Ein weiteres Projekt wäre ein neuer Bodenbelag auf dem Altenbacher Spielplatz, hofft Reichel. Bürgermeister Hansjörg Höfer betonte, dass bei jedem neuen Bauvorhaben die Inklusionsbeauftragte miteinbezogen werde. „Diese Position ist in unserer Stadtverwaltung eine Besonderheit, wir legen großen Wert darauf, dass sich alle Bürger wohlfühlen“, hob er hervor und betonte, dass sich die Stadt das Motto „Das Wir gewinnt“ zu eigen mache.

Abschließend informierte Karin Stangl, dass man beabsichtige, in Altenbach eine barrierefreie Haltestelle zu bauen. Weiter schwebt ihr vor, in einem Workshop Mitarbeiter in „leichter Sprache“ zu schulen. Darunter verstehe man eine sprachlich vereinfachte Version der Standardsprache mit einfachem, klarem und verständlichem Stil und unter Vermeidung von Fremdwörtern. Damit wolle man gerade älteren Menschen eine Hilfestellung geben. „Ich baue gerade ein Netzwerk auf und suche noch Ansprechpartner“, so Stangl.

AdUnit urban-intext3