Befragung soll Aufschluss bringen

Schriesheim. Im Rahmen des neuen Einzelhandelskonzepts in Schriesheim sind in einer Gemeinderatssitzung Ende Juni mögliche Maßnahmen zur Stärkung der Innenstadt vorgestellt worden. Eine dieser Maßnahmen ist die Teilnahme an dem Projekt „Innenstadtberater“ der Industrie- und Handelskammer (IHK) Rhein-Neckar, das vom Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus Baden-Württemberg gefördert wird.

Die Innenstadtberatung verfolgt das Ziel, konkrete Konzepte und insbesondere individuelle Maßnahmen zu entwickeln, welche die Zukunft der Innenstadt vor Ort stärken. Im Rahmen eines „Innenstadt-Checks“ werden die Gewerbetreibenden in der Innenstadt sowie die grundsätzliche Situation vor Ort näher beleuchtet. Neben der Interaktion mit den Gewerbetreibenden sind allen voran die Einschätzung und die Anregungen der Kundinnen und Kunden für eine umfassende, zielgerichtete Analyse besonders wichtig.

Vor Ort und online

Vor diesem Hintergrund wird am Samstag, 13. August, eine Passantenbefragung durch die IHK-Innenstadtberatung auf dem Schriesheimer Wochenmarkt durchgeführt. Am darauffolgenden Sonntag, 14. August, startet dann eine Online- Befragung, im Rahmen derer alle Bürgerinnen und Bürger um ihre Meinung hinsichtlich der Schriesheimer Innenstadt gebeten werden.

Unter https://bit.ly/3JNRH5R steht die digitale Umfrage bis einschließlich 21. August zur Verfügung. red