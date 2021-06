Bandleader: „Es ist total irre“

Ein Bauernhof außerhalb von Schriesheim. Rund um die Scheune von Karlheinz Spieß stehen am Samstagabend viele Leute an Stehtischen. Lachen, plaudern und umarmen sich herzlich. Die meisten Gäste sind in Gespräche vertieft und bemerken nicht, wie die Mitglieder der Band Gonzo’s Live Jam ihre Instrumente auf der Bühne aufbauen. Ein kurzer Soundcheck, dann endlich haut Thomas Figal am Keyboard in die Tasten. Die Blicke gehen zur Bühne, die ersten Gäste nicken im Takt der Musik mit dem Kopf mit.

Ein Mann kramt sein Handy aus der Hosentasche und macht ein kurzes Video. Vermutlich als Erinnerung an dieses besondere Event. Denn für viele der 240 Gäste ist es die erste Party seit Monaten. „Wir sind hier in unserer eigenen kleinen Seifenblase“, sagt Joana Pluschke. Gemeinsam mit ihrem Mann Karlheinz Spieß und der Familie hat sie die Party geplant. „Das ist das erste Musikevent in der Umgebung dieses Jahr. Es ist so schön, alle Leute wieder zu sehen. Ich kenne einfach jeden, der da ist“, sagt Spieß.

Damit sich trotz Pandemie alle wohlfühlen können, gelten die „Drei Gs“: Für den Einlass muss man geimpft, genesen oder getestet sein. Spieß betont später: „Eigentlich gibt es für den Außenbereich keine Testpflicht mehr. Aber wir haben gesagt, wir machen es trotzdem, um den Leuten einfach ein sicheres Gefühl geben zu können und damit wir hier nicht zum nächsten Hotspot werden.“ Außerdem checken alle Gäste vorab per Kontaktformular oder digital per Luca-App ein. Nach dem Einlass geht es entweder direkt an den zugewiesenen Stehtisch oder vorher zur Bar in die Scheune.

Sicherfühlen dank Organisation

Die Stimmung ist schon vor Konzertbeginn ausgelassen. Die Gäste stoßen mit Wein auf den bevorstehenden Abend an. Auch die Freunde Michael, Gabi, Thomas und Dörte sind aus Ladenburg und Edingen gekommen. „Es ist einfach super geil“, fasst Michael für die Gruppe zusammen. „Man kann endlich wieder mit anderen Leuten Party machen. Mit den Abständen und der Organisation haben wir da gar keine Bedenken und fühlen uns sehr sicher.“ Auch Dörte ergänzt: „Ich war letztes Jahr bei den Altstadtmusikanten in Ladenburg. Da waren die Regeln sehr viel strenger. Dass es heute Abend so locker zugeht, finde ich super.“

Und nicht nur bei den Gästen ist die Freude groß. „Es ist total irre, wieder aufzutreten“, sagt Lead-Sänger Michael „Gonzo“ Nowak. Er nutzt eine kurze Pause, um mit seinen Bandkollegen einen Schnaps am Backstage-Bus zu trinken. „Ich muss aber auch sagen, obwohl wir das schon so lange machen, ist plötzlich wieder Nervosität da. Früher war ich gar nicht aufgeregt.“ Die Bandkollegen Alexander Hömler (Schlagzeug) und Peter Rams nicken zustimmend. Eigentlich ist Rams der Bassist der Gruppe. „Na ja, und eben wurde ich einfach mal ins kalte Wasser geschmissen und habe spontan einen Song gesungen. Vorher habe ich das immer nur geprobt.“ Nowak findet: „Das lief super.“

Die Band wechselt über den Abend zwischen den Genres durch. Ob Rock, Reggae, Ballade oder sogar Schlager – für jeden ist etwas dabei. „Jetzt kommt mein Lieblingslied“, sagt Spieß im Vorbeigehen. Und die Band stimmt „Bohemian Rapsody“ von Queen an. Kurz danach tanzen die Leute zu „T.N.T.“ von ACDC, springen vor der Bühne auf und ab und verwinden für kurze Zeit in Rauchschwaden der Nebelmaschine. Es folgen der Party-Ohrwurm „Ich und mein Holz“ und der Bob-Marley-Klassiker „No Woman, No Cry“. „Wir schauen einfach, was gut bei den Leuten ankommt und spielen nach dem Moment“, verrät die Band später.

Bis 1 Uhr nachts geht die Party weiter. Um Mitternacht kündigen die Veranstalter die letzte Runde an. Scheinwerferlicht lässt den Bühnenbereich in bunten Farben erstrahlen. Die Gäste treten den Heimweg an, die Band übernachtet auf dem Bauernhof. „Der Backstage-Bus wurde einfach zum Schlafen umfunktioniert“, berichtet Pluschke lachend am nächsten Tag, als sie und ihr Mann zufrieden Bilanz ziehen: „Die Veranstaltung kam bei jedem gut an.“ Eine Wiederholung ist schon geplant: Im Herbst soll auf dem Hof ein Oktoberfest gefeiert werden. „Jetzt konzentrieren wir uns den restlichen Sommer erstmal auf die Erntezeit.“

