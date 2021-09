Ausstellung über Jüdisches Leben in Schriesheim

Schriesheim. Die Stadt Schriesheim beteiligt sich an dem bundesweit begangenen Jubiläumsjahr „1700 Jahre Jüdisches Leben in Deutschland 321-2021“ – und zwar mit einer neuen Dauerausstellung zum Thema „Jüdisches Leben in Schriesheim“ im Rathaus am Festplatz. Die Exponate beleuchten das Leben und Wirken jüdischer Schriesheimer, aber auch die Zerstörung dieser langen Tradition in der NS-Zeit. Zu sehen sind unter anderem Gegenstände, die aus der in der Reichspogromnacht 1938 geschändeten Schriesheimer Synagoge gerettet wurden. Die Eröffnung ist an diesem Donnerstag, 23. September, 17 Uhr. Es sprechen der Kurator, Joachim Maier, und Bürgermeister Hansjörg Höfer. Interessierte sind willkommen. Es gelten die üblichen Corona-Hygienevorschriften.

