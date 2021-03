Das Fahrrad ist auch in Schriesheim auf dem Vormarsch. Allerdings hat jetzt der Besitzer einer Doppelhaushälfte aus dem Schelmengrubweg vom Ausschuss für Technik und Umwelt (ATU) keine Genehmigung erhalten, einen seiner zwei Auto-Stellplätze aufzulösen und mit einer Fahrrad-Überdachung umzurüsten. Ansonsten gab der Ausschuss in seiner Sitzung am Montagabend mit großer Mehrheit grünes Licht für Pkw-Abstellplätze im Schlittweg und sowie an der Schönauer Straße.

Immer mehr Schriesheimer wollen für ihre Fahrräder einen sicheren Unterstand. In zwei Fällen hatte der Ausschuss auch genehmigt, dass ein Pkw-Stellplatz umgewidmet werden konnte, wie Beate Kreis (Bauamt) dem ATU berichtete. Allerdings sei da aufgrund des Grundstückszuschnittes die Errichtung einer Fahrradüberdachung nur im Bereich eines ausgewiesenen Stellplatzes möglich gewesen. Das sei bei dem Antrag aus dem Schelmengrubweg nicht der Fall gewesen. Wie die Stadtverwaltung weiter informierte, habe der Antragsteller aus Umweltschutzgründen sein zweites Auto bereits im vergangenen Jahr verkauft und setze nun verstärkt aufs Fahrrad. Dafür benötige er eine Überdachung mit integriertem Abstellplatz für die Abfallbehälter auf seinem bisher als Stellplatz ausgewiesenem Terrain.

An anderer Stelle möglich

Nach einer Ortsbegehung stellten die Mitglieder des gemeinderätlichen Gremiums jedoch fest, dass hier durchaus die Möglichkeit bestehe, die geplante Überdachung an anderer Stelle zu errichten. Bereits heute sei die Parksituation im öffentlichen Raum im Gebiet „Fensenbäumen“ extrem angespannt. Deshalb habe die Stadt hier auch in ihrer Satzung eine Erhöhung der Stellplatzverpflichtung erlassen.

Besucher brauchen Parkraum

Schriesheim sei sich zwar bewusst, dass immer mehr Bürger auf das Fahrrad umsteigen wollten. Dennoch sollte man im Hinblick auf die auf den privaten Grundstücksflächen auszuweisenden Stellplätze nicht vergessen, dass diese nicht nur durch die Bewohner eines Hauses genutzt werden sollen, sondern auch Besuchern zur Verfügung stehen müssen, heißt es in der Vorlage an den ATU.

Weil ein Hauseigentümer am Gebäude eines ehemaligen Fernseh-Geschäfts im Schlittweg eine Garage als Abstellraum nutzen möchte, muss er die zwei verloren gegangenen Stellplätze an anderer Stelle nachweisen. Die genehmigte der Ausschuss dem Antragsteller „außerhalb der Baugrenze“.

In seinem aktuell als Vorgarten genutzten Areal in der Schönauer Straße darf ein Bürger zwei Stellplätze für Pkw bauen. Weil Sohn und Tochter jetzt mit eigenen Autos planten, sei die Parkplatzsituation im Hof des Anwesens nicht mehr ausreichend, so die Begründung des Antragstellers. „Da geht ein Garten verloren, das tut weh,“ bedauerte Bürgermeister Hansjörg Höfer.

Der Antrag zeige aber auch, dass es in Schriesheim bei aller Begeisterung fürs Fahrrad einen erhöhten Stellplatzbedarf für Autos gebe. Bereits heute werde das Gebiet Steinach durch Stellplätze im Bereich der Vorgärten geprägt. Die Stadt will jetzt darauf schauen, dass die beiden neu geplanten Parkplätze in der Schönauer Straße zumindest mit einem wasserdurchlässigen Belag versehen werden.