Augenklinik zieht in die „Hübsch’sche Mühle“ ein

Jahrelang hat die „Hübsch’sche Mühle“ in der Talstraße in Schriesheim für Diskussionen gesorgt, 2000 schließlich begann die Familienheim mit dem Bau des Wohn- und Geschäftshauses am Festplatz in der Talstraße für rund 25 Millionen Mark. Dass neben der Sparkasse auch die Post dort einzog, wurde als Erfolg gefeiert. „Das bedeutet, dass Schriesheim ein Postamt behält“, sagte Familienheim-Chef Gerhard Burkhardt im September 2020.

Aus dem „Postamt“ von damals ist in der Zwischenzeit eine Postfiliale mit Postbank geworden, die jüngst nach einem Überfall für Schlagzeilen sorgte. Räumlichkeiten auf der Seite zum Festplatz, die früher von der Post genutzt wurden, sind dagegen jetzt frei. Hier wird in Kürze eine Augenklinik einziehen. Einer entsprechenden Nutzungsänderung hat der Ausschuss für Technik und Umwelt in seiner Sitzung am Montag zugestimmt.

Auch an anderer Stelle werden bisherige Nutzungen aufgegeben. So hat das Gasthaus „Lamm“ in der Talstraße bereits im vergangenen Jahr für immer seinen Betrieb eingestellt. „Grundsätzlich ist der Verlust einer weiteren Gaststätte in Schriesheim bedauerlich“, heißt es dazu von der Verwaltung. Gegen Umbau und Sanierung des Eckhauses in der Talstraße gibt es jedoch keine Bedenken, auch beim Ausschuss nicht. Im Erdgeschoss, wo früher Gäste bewirtet wurden, wird künftig eine Heilpraktikerin ihre Patienten behandeln. Sie ist zugleich die Bauherrin.

Weiter oben in der Talstraße will die Mälzerei Kling bauen. Das Unternehmen hat sich nach eigenen Angaben zum Ziel gesetzt, seinen kompletten thermischen Energiebedarf bis Ende 2022 vollständig CO2-neutral zu erzeugen. Hierzu soll eine Biomasse-Feuerungsanlage errichtet werden, die Holzhackschnitzel als Brennstoff einsetzt. Die geplante Anlage soll eine Feuerungswärmeleistung von 2,49 Megawatt haben. Der Ausschuss hatte dagegen keine Bedenken und stimmte zu.

Ebenfalls grünes Licht erhielt die Einrichtung einer Psychotherapiepraxis in einer Wohnung in der Landstraße und der Bau eines neuen Geräteschuppens auf dem Gelände des Besucherbergwerks Grube Anna Elisabeth. hje