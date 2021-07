Aufträge für 1,5 Millionen

Schriesheim. Der Schriesheimer Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung am Mittwoch in der Mehrzweckhalle eine Reihe von Beschlüssen gefasst. Nachfolgend einige davon in Kürze.

Gebäudereinigung 1: Nach einer EU-weiten Neuausschreibung sind Reinigungsarbeiten an öffentlichen Gebäuden für die nächsten sechs Jahre zum Festpreis neu vergeben worden. Im Los 1 (Rathaus, VHS, Feuerwehrhaus, Strahlenberger Grundschule, Mehrzweckhalle) geht der Auftrag für fast 100 000 Euro jährlich an die Firma Gies aus Stadtallendorf.

Gebäudereinigung 2: Das Kurpfalz-Schulzentrum mit Mensa, Stadtbibliothek und Musikschule übernimmt die Firma Wirth aus Heidelberg für fast 200 000 Euro.

Gebäudereinigung 3: Die öffentlichen Gebäude in den Stadtteilen und sechs städtische Kindergärten putzt ebenfalls die Firma Gies für knapp 120 000 Euro.

Glasreinigung: Die Fenster (Glasreinigung) sind ein eigener Auftrag, der für knapp 14 000 Euro an die Firma Labitzke in Mannheim geht.

Schulsanierung: Ebenfalls EU-weit ausgeschrieben werden die Arbeiten zur Sanierung des Kurpfalz-Gymnasiums. Neue Brandschutztüren liefert die Schriesheimer Firma Gassert für rund 480 000 Euro, der Auftrag für die Gebäudeleittechnik geht an die Firma Sauter-Cumulus in Ettlingen für rund 630 000 Euro.

Hortbeiträge: Für die Hortgruppe des Kinderhauses Altenbach werden grundsätzlich die Gebühren für die Monate April und Mai 2021, also während der corona-bedingten Schließzeiten, erlassen. Ausgenommen hiervon sind die Gebühren für alle Kinder, die zur Notbetreuung angemeldet waren.

Kindergartenneubau: Für den Neubau des Kindergartens Kunterbunt in der Conradstraße gibt es einen Planungswettbewerb. Ein Schwerpunkt der Ausschreibung für die fünfgruppige Einrichtung liegt auf Inklusion (Barrierefreiheit). Die Zahl der Teilnehmer ist auf 15 beschränkt. Das Preisgericht mit Bürgermeister Höfer und Vertretern aller sechs Fraktionen sowie sieben Fachleuten tagt im November.

