Auf erfolgreichem Holz-Weg

Schriesheim, Carl–Benz-Straße. Wer sich dem Grundstück Nr. 3 nähert, der kann ihn beim Näherkommen vernehmen, diesen wunderbaren Geruch nach Holz. „Ich selbst riech‘ das schon gar nicht mehr“, lacht Georg Grüber. Das hat natürlich seinen Grund: Der Chef des hier ansässigen Zimmereibetriebes ist seit frühester Jugend mit dem Rohstoff vertraut, arbeitet seit fast 50 Jahren von Berufs wegen damit, war fast 20 Jahre Chef der Innung dieses Handwerks. Dieses Amt hat er nun abgegeben.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Beruflich auch weiterhin aktiv: Zimmerermeister Georg Grüber vor seinem Betrieb in Schriesheim. © Konstantin Groß

Aus diesem Anlass treffen wir ihn in seinem Büro. Alles hier ist aus Holz, Metall nirgendwo zu entdecken. „Hier war einst der Schankraum des Lokals ,Zum Treppen-Schorsch‘“, erzählt der leutselige 73-Jährige – Beginn einer spannenden Familiengeschichte und eines Stücks örtlicher Handwerkshistorie.

Ursprung 1896

Sie beginnt mit Georg Grübers Großvater, der 1896 nach einem Aufenthalt in Amerika (schon dies für die damalige Zeit eine Leistung) über die Schweiz nach Schriesheim zurückkehrt und in der Altstadt (in der Kirchstraße) seinen Betrieb gründet.

Der wird auch für seinen Sohn, Georg Grübers Vater, prägend. Ein Unfall hat jedoch zur Folge, dass dieser nicht mehr auf Dächer steigen kann. Er verlegt sich daher auf den Treppenbau. Seine Frau Sophie eröffnet derweil im Gewerbegebiet eine Weinstube, die besagten Namen „Treppen-Schorsch“ trägt. Und der wird im Ort prägend für ihren Mann und bald auch für ihren Sohn.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

1968 stirbt Vater Grüber, auf dem Sterbebett nimmt er seinem Sohn das Versprechen ab, seinen Meister im Holzhandwerk zu machen. Der junge Georg hält Wort, allerdings nicht im Treppenbau, sondern im Zimmerei-Handwerk. Er besucht die Meisterschule in Lustenau bei Tübingen, die er 1973 abschließt.

Frühe Selbstständigkeit

Der schon immer agile Schorsch macht sich im Gewerbegebiet bald selbstständig. Mit dem Erlös seines ersten großen Auftrags, des Dachs für das Pflegeheim in Weinheim, errichtet er ein Abbundzentrum – laienhaft ausgedrückt ist das eine Art Sägewerk. Laienhaft deshalb, weil es heutzutage eine hochmoderne elektronische Anlage darstellt.

Traditionsverbunden, wie Grüber ist, wird er Mitglied der Innung und bald Chef von deren Gesellenprüfungsausschuss – eine zentrale Funktion in der Innung, denn Ausbildung ist eine ihrer Kernaufgaben. Als Erstes führt er die traditionellen Freisprechungsfeiern wieder ein: „Da bin ich ein wenig stolz drauf“, bekennt er: „Denn das ist ein Stück Identität unseres Handwerks.“ Als Schriesemer veranstaltet er diese Feiern in Gasthöfen der Weinstadt, erst im Adler, dann im Ludwigstal.

2002 wird er Chef der Innung Mannheim-Stadt und Land, die aktuell 23 Betriebe umfasst. Damals wie heute ein Problem ist weniger die Auftragslage als der fehlende Nachwuchs. Mit vielen Initiativen tritt die Innung in Grübers Amtszeit an die Öffentlichkeit, etwa „AkZIonstagen“ (ZI wie Zimmerer-Innung) auf den Kapuzinerplanken in Mannheim oder mit einem schwimmenden Dachstuhl auf dem Neckar in Heidelberg. Dass 2023 die Landes-Holzbautage auf der Mannheimer Buga stattfinden, setzt er gegen Ende seiner Amtszeit noch aufs Gleis.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Denn allmählich tritt er kürzer. 2018 gibt er das Amt des Vizepräsidenten des Verbandes Holzbau ab, und nun, mit 73, die Innung, an den Mannheimer Matthias Elsässer. Doch als frischgebackener Ehren-Obermeister bleibt er, falls gewünscht, mit Rat und Tat zur Stelle.

Noch voll dabei ist Grüber ohnehin in seinem Betrieb, auch wenn er seit gut zehn Jahren nicht mehr selbst auf Dächer steigt: „In meinem Alter muss man das nicht mehr.“ Doch zu wichtigen Baustellen geht er immer noch selbst vor Ort.

Bald Goldenes Meister-Jubiläum

Außerdem ist er einer von vier Anteilseignern seiner Firma, und zwar mit 50 Prozent plus. 2016 wandelt er seine Einzelfirma nämlich in eine GmbH um. Denn auch er steht vor der Herausforderung vieler Handwerksbetriebe: Wie geht es nach ihm weiter? Immerhin ist der Sohn im Betrieb tätig, der Schwiegersohn einer der vier Geschäftsführer, Grübers Ehefrau Inge für die Lohnbuchhaltung zuständig. Trotz GmbH im Grunde weiter ein Familienbetrieb.

Wie lange will er noch machen? „Wenn ich gesund bleibe, bis zum Goldenen Meister-Jubiläum 2023. Und wenn‘s ganz gut geht, bis zum 50. Betriebsjubiläum 2026“, lacht er. Bis 2024 gewählt ist er zudem für die Grüne Liste als Mitglied des Gemeinderates der Stadt Schriesheim.

Für die Zukunft seines Handwerks ist Grüber absolut optimistisch. Denn als Baustoff habe Holz ja zahlreiche Vorteile: „Weil es selbst atmet, regelt es das Binnenklima von Räumen mit“, erläutert er. Holz sei tragfähig und – was viele überraschen mag – auch ausgesprochen feuerbeständig: „Versuchen Sie mal, einen Kantholzknochen anzuzünden, das wird nicht klappen.“

Vor allem sei Holz ökologisch, weil nachwachsend – zumindest, wenn man das ordentlich regelt und „nicht ganze Wälder an die Chinesen oder die Amis verkauft“, wie auch er kritisch anmerkt. Auf jeden Fall sei Holz „der Baustoff der Zukunft“.