Auch Drogen entdeckt

Die Polizei hat bei einer Kontrolle in Schriesheim zahlreiche Schwarzfahrer erwischt. Wie die Beamten am Freitag mitteilten, hatten von etwas mehr als 2300 kontrollierten Fahrgästen 112 kein gültiges Ticket bei sich. Die Ermittler sprechen von einer Quote knapp unter 4,6 Prozent. 16 Polizisten und 30 Mitarbeiter der Verkehrsbetriebe waren bei der Schwerpunktkontrolle am Donnerstag vor Ort.

Dabei wurden nicht nur Schwarzfahrer erwischt. Wie die Polizei weiter mitteilte, fiel gegen 18 Uhr ein 37-jähriger Mann auf, der flüchten wollte. Die Beamten fanden in seinem Rucksack 15 Gramm Cannabis. Bei der anschließenden Durchsuchung seiner Wohnung wurden weitere 95 Gramm Marihuana, 17 Setzlinge und eine Aufzuchtanlage entdeckt. Die Drogen und die Setzlinge wurden sichergestellt, die Aufzuchtanlage vernichtet. Gegen den Mann wird nun wegen Drogenbesitzes und des Verdachts des Drogenhandels ermittelt.

Viele weitere Vergehen

Es gab allerdings nicht nur Anzeigen wegen Drogenbesitzes oder -handels. Die Beamten stellten außerdem einen Verstoß gegen das Waffengesetz fest sowie einen Fall von Hehlerei. Zwei Personen weigerten sich nach Angaben der Polizisten, ihre Personalien anzugeben oder gaben falsche Daten an. Eine aufgegriffene Person war per Festnahme ausgeschrieben. pol/tge