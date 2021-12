Auch 2022 kein Mathaisemarkt in Schriesheim

Schriesheim. Einen Mathaisemarkt in Schriesheim, so wie ihn die Menschen in der Weinstadt und in der Metropolregion kennen und lieben, wird es auch 2022 nicht geben. Ob Anfang März zumindest ein kleines Fest mit Vergnügungspark, einer Krönung der Weinköniginnen im Zehntkeller sowie eingeschränkter Gastronomie stattfinden kann, soll Ende Januar, Anfang Februar entschieden werden. Das beschloss am Mittwochabend der Markt- und Kulturausschuss der Stadt nach längerer Diskussion.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Corona macht dem Mathaisemarkt, der vom 4. bis 8. sowie 11. bis 13. März 2022 stattfinden sollte, nach der Absage 2021 erneut einen Strich durch die Rechnung. „Bis September hatten wir noch Hoffnung“, seufzte Bürgermeister Hansjörg Höfer am Beginn der Ausschusssitzung. Doch bei der Entwicklung der Pandemie mit steigenden Inzidenzen in den vergangenen Wochen sei es unsicher, ob Volksfeste im Frühjahr überhaupt genehmigt werden.

Im Moment verzeichnet Schriesheim, so die Auskunft Höfers, 109 mit dem Covid-Virus infizierte Personen. (Zum Vergleich Dezember 2020: 39.) Auf die dringende Bitte der Vertreterin der Schausteller mit Unterstützung von Stadträten wird jedoch die Entscheidung über eine komplette Absage des Festes noch einmal aufgeschoben

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2