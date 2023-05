Antworten rund um die Glasfaser

Gemeinsam mit dem Kooperationspartner NetCom BW sollen die Haushalte in Schriesheim und Altenbach mit zukunftsfähigen Glasfaserhausanschlüssen und demnach der aktuell modernsten und leistungsstärksten Infrastruktur ausgerüstet werden. Wie das genau ablaufen soll und was alles dazu erforderlich wird, dazu wird in einer Veranstaltung am 3. Mai informiert.

Nachdem die Kooperationsvereinbarung zwischen der NetCom BW und der Stadt Schriesheim im vergangenen Jahr geschlossen wurde, soll nun ab Montag, 2. Mai, mit der Vorvermarktungsphase begonnen werden.

Info-Veranstaltung geplant

Um die Vorteile eines Glasfaserhausanschlusses noch einmal im Detail zu erläutern und über den geplanten Ablauf des Ausbauvorhabens zu informieren, ist eine Bürgerinformationsveranstaltung geplant. Im Rahmen der Veranstaltung werden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der NetCom BW nach einer Begrüßung durch Bürgermeister Christoph Oeldorf über das Vorhaben berichten und zur Klärung von offenen Fragen sowie für Beratungen zur Verfügung stehen.

Alle Bürgerinnen und Bürger sind herzlich zur Veranstaltung am kommenden Mittwoch, 3. Mai, um 19 Uhr in die Mehrzweckhalle Schriesheim eingeladen. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich. red