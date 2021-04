Anmeldung zum „Stadtradeln“ 2021

Ab 12. Juni gilt wieder das Motto: Rauf aufs Rad zum Schutz des Klimas! Beim „Stadtradeln“ geht es um nachhaltige Mobilität, Bewegung, Klimaschutz und Teamgeist. Nach der Premiere im Vorjahr nimmt die Stadt Schriesheim nun zum zweiten Mal an dieser Aktion teil, und zwar vom 12. Juni bis 2. Juli.

AdUnit urban-intext1

Innerhalb dieser drei Wochen sollen möglichst viele Wege mit dem Fahrrad zurückgelegt und dabei Kilometer gesammelt werden; wer die meisten hat, ist Sieger. Am „Stadtradeln“ in Schriesheim können alle Personen teilnehmen, die in Schriesheim wohnen, arbeiten, zur Schule gehen oder im Verein aktiv sind. Interessierte können sich ab sofort anmelden.

Info: Anmeldung unter https://www.stadtradeln.de/schriesheim