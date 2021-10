Altstadt-Leuchten: Klarer Favorit

„And the winner is“ (Und der Gewinner ist) – so heißt es alljährlich bei der Oscar-Verleihung in Hollywood. So ähnlich könnte man auch den Bericht über den Ausgang der Bürgerbefragung über das Aussehen der neuen Straßenbeleuchtung in der Schriesheimer Altstadt beginnen – wenn der Sieger einen Namen hätte. Doch so muss es bei dem Hinweis bleiben, dass es sich um jenen Entwurf handelt, der bereits bei der letzten Runde eindeutig vorne lag.

Die Vorgeschichte: Bevor der Gemeinderat entscheidet, wie die neuen Laternen für die Altstadt aussehen sollen, wollte er die Bürger hören. Die Wahl sollte online erfolgen – über den Internetauftritt der Stadt und über ihre Social-Media-Kanäle.

So sehen Gewinner aus: Sieger-Entwurf für die neuen Straßenleuchten. © Stadt

Drei Modelle wurden ausgewählt, über die abgestimmt werden konnte. Bei allen handelte es sich um LED-Leuchten mit gleicher Leuchtstärke und vergleichbarem Preis, nur die äußere Gestaltung unterschied sich in Details. Damit die Abstimmenden auch sehen konnten, wie diese Leuchten in natura wirken, wurden sie in der Kirchstraße zwischen Friedrich- und Heidelberger Straße installiert.

Schnell eindeutiges Ergebnis

Das Ergebnis der ersten Runde der Online-Abstimmung, die zwischen dem 10. und dem 20. September lief, war eindeutig: Von den 229 Teilnehmern entschieden sich 66,37 Prozent für den sogenannten Entwurf 2, eine Art gläsernen Zylinder.

Dennoch war die Sache damit nicht beendet. Denn die Auswertung der Ideen, die bei der Abstimmung von den Bürgern selbst vorgetragen wurden, motivierte die Verwaltung, noch einen weiteren, ganz anderen Entwurf vorzulegen. In seinem Aussehen erinnert dieser an einen Kamerascheinwerfer. Und auch der wurde in der Kirchstraße montiert.

Also konnten die Bürger noch einmal abstimmen – zwischen dem Gewinner des ersten Wahlganges und dem neu hinzugekommenen Entwurf. Die Abstimmung lief bis zum 18. Oktober und ist inzwischen ausgewertet. An dem ursprünglichen Ergebnis hat sich jedoch nichts geändert. Auch diesmal erhielt die „Gewinnerleuchte“ aus der letzten Runde unter den 245 Teilnehmern eine Mehrheit von 69 Prozent.

„Nachdem die Bürgerinnen und Bürger nun ihre favorisierte Leuchte gewählt haben“, kündigt der stellvertretende Sprecher der Stadt, Torsten Filsinger, an, „soll der Gemeinderat auf dieser Basis die finale Entscheidung über die zukünftigen Leuchten in der Altstadt treffen.“