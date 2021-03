„Wir können es“, schreibt Liselore Breitenreicher ihrer Bürgergemeinschaft ins Stammbuch. Die BgS werde ihren Platz in der Kommunalpolitik finden. An ihre Kollegen appelliert sie: „Machen wir uns frei von den jeweiligen politischen Richtungen und Interessen. Das hilft nämlich nicht unserer Zielgruppe – den Bürgern unserer Stadt.“ Die Sanierung der Talstraße ist für sie „ein wesentlicher, in die Zukunft gerichteter Mosaikstein der städtischen Gesamtgestaltung“. Das ehemalige Gärtner-Gelände sei dagegen derzeit „noch recht farblos im Gespräch“. Anliegen der BgS dort sei nicht das Wohl des Investors, sondern der älteren Menschen im geplanten Seniorenzentrum. tan