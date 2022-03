Die Altenbacher Kerwe fällt aus. Das haben die Akteure im Schriesheimer Stadtteil am Donnerstag bei einer Sitzung in der Verwaltungsstelle beschlossen. Grund sind die Unsicherheiten im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie und der Krieg in der Ukraine.

Eingeladen waren alle Altenbacher Vereine und Kerwemitmacher, die Feuerwehr sowie der designierte Kerwepfarrer. Einziges Thema war, unter

...