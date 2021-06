Als Polizist und Politiker bürgernah

So kann‘s gehen. 28 Jahre lang begibt er sich tagtäglich von seiner Wohnung in der Friedrichstraße ins Rathaus der Stadt zum Dienst. Denn hier ist der Polizeiposten Schriesheim untergebracht. Doch auch nachdem er Ende 2016 als Polizeibeamter in den Ruhestand tritt, geht er weiter ins Rathaus – zwar nicht täglich, aber doch mehrmals im Monat. Denn Bernd Hegmann rückt damals in den Gemeinderat der Stadt nach.

Stadtrat Bernd Hegmann wird an diesem Sonntag 65 Jahre alt. © Privat

Das herausragende Engagement in und für Schriesheim ist umso erstaunlicher, als er gar nicht aus der Weinstadt stammt. Geboren wird er am Sonntag genau vor 65 Jahren in Freudenberg im Main-Tauber-Kreis. 2500 Einwohner – so viel wie im Stadtteil Altenbach. In seiner Heimat besucht er auch die Realschule.

Am 3. September 1974 tritt er in den Polizeidienst ein: Ausbildung in Bruchsal, Dienst im Revier Heidelberg-Mitte. Als Angehöriger eines Einsatzzuges ist er von 1979 bis 1988 überall dort, wo es brennt: von brisanten Fußballbegegnungen bis zu Rockkonzerten mit Michael Jackson auf dem Hockenheimring. Nur ein Wochenende im Monat hat er frei.

1988 erhält der Posten Schriesheim eine vierte Planstelle. Es ist Hegmann, der nun das hiesige Team aus Paul Stang, Karl Ries und Gerhard Adrion ergänzt, das viele Jahre so zusammenbleiben wird.

2016 geht er in den Ruhestand: „Es wurde Zeit“, bekennt er damals. Veränderte Strukturen wie das Großpräsidium Mannheim-Heidelberg, zunehmende Bürokratisierung der Alltagsarbeit – das alles ist nicht mehr die Welt des Praktikers, dessen große Stärke die Kenntnis der Menschen und des Lebens vor Ort ist.

Froh ist er, dass er in 42 Jahren nur zwei Mal seine Waffe ziehen muss: in Heidelberg, dann in Schriesheim bei Verdacht auf Geiselnahme. Abdrücken muss er nie: „Man kann dankbar sein, als Polizist seinen Ruhestand gesund zu erreichen.“

Neben der Mitgliedschaft in Vereinen, so dem Turnverein, in dem er viele Jahre lang als Pressewart wirkt, dem Tennisclub, wo er in seiner Freizeit den Schläger schwingt, und dem Gesangverein Eintracht, dem er als passives Mitglied angehört, ist seine Passion die Kommunalpolitik. Im Unterschied zu Berufskollegen wie Paul Stang und Frank Spingel, die es auch in den Rat schaffen, schließt er sich jedoch nicht der CDU an, sondern den Freien Wählern. 2009 kandidiert er das erste Mal zum Gemeinderat, bei der Wahl 2014 wird er erster Nachrücker und zieht 2016 für Dieter Knopf ins Gremium ein. Hier versteht er es, Akzente zu setzen; die aktuell heiße Debatte über den Mathaisemarkt, Bier im Zehntkeller oder den Standort des Weihnachtsmarktes geht auf seine Initiative zurück.

Nicht zu kurz kommen soll dabei sein Privatleben. Vor neun Jahren heiratet er seine langjährige Lebensgefährtin Heidi Post. Dank ihr ist er längst ein echter Schriesemer.