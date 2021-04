Als „Box-Papst aus Schriese“ weithin bekannt

Es gibt wenige Menschen, die bleibende Maßstäbe auf Aktionsfeldern setzen, die unterschiedlicher kaum sein können: Im Bauamt der Stadt hat er maßgeblichen Anteil daran, dass die bundesweit gelobte Sanierung der Schriesheimer Altstadt gelingt und sie heute jenes Schmuckstück ist, das sie ist. Und in seinem ehrenamtlichen Engagement im Kraft-Sport-Verein (KSV) macht er die Weinstadt zu einer Hochburg des Boxsports. An diesem Samstag feiert Werner Kranz seinen 75. Geburtstag.

Seine Verdienste um Schriesheim sind umso erstaunlicher, als er am 17. April 1946 das Licht der Welt gar nicht hier, sondern in Braunschweig erblickt. Erst 1954 kommt er an die Bergstraße, wird dort aber schnell heimisch, unter anderem dank der evangelischen Jugend, in der er sich als Gruppenleiter engagiert. Bei der Firma Beierlein absolviert er eine Ausbildung zum Bauzeichner, die ihn zu Zeiten des Bürgermeisters Heeger ins Bauamt der Stadt führt.

Als dessen Nachfolger Peter Riehl die Altstadtsanierung auflegt, da ist Kranz derjenige, der sie erfolgreich umsetzt. In unzähligen Einzelgesprächen überzeugt er, nicht selten unter Zuhilfenahme eines Viertels Schriesheimer Wein, viele der anfangs zögerlichen Privateigentümer, doch mitzuziehen. 1994 macht er sich als Bauleiter und Planer selbstständig – auch dies mit Erfolg.

Sein Beruf ist es auch, der ihn zum Boxen führt, denn der Chef der Firma Beierlein ist auch Nummer 1 des Badischen Amateurboxverbandes. 1966 macht Kranz für den Mannheimer KSV seinen Übungsleiterschein und ergreift die Initiative, auch im Kraft-Sport-Verein seiner Heimatstadt das Boxen zu etablieren. Am 16. September 1966 gründet er die KSV-Boxabteilung; sie führt er bis heute.

Schriesheims Name in aller Welt

Aus ihr gehen Olympia-Medaillengewinner wie Zoltan Lunka (1996) und Rustam Rahimow (2004) hervor, die den Namen Schriesheims in alle Welt tragen. 1975 gründet Kranz für seine Heimatstadt das Mathaisemarkt-Boxen, das sich von einer Begegnung von Badenteams bald zum Stelldichein von Weltklasseboxern mausert. Als 1994 die ukrainische Mannschaft hier boxt, sitzt ein gewisser Wladimir Klitschko auf der Reservebank – gerade mal 17 Jahre jung und noch weit von seinem späteren Weltruhm entfernt.

Zwei Mal, 1978 und 1988, sichert Kranz seiner Heimatstadt sogar Deutsche Meisterschaften im Boxen, aber auch andere hochkarätige Box-Events – Ergebnis eines Netzwerkes, das er in Spitzenpositionen im Badischen und im Deutschen Boxsportverband geknüpft hat. Die Fusion des Badischen und des Württembergischen Verbandes 2011 zu einer einheitlichen Organisation wird zu seinem sportpolitischen Lebenswerk; insofern nur angemessen, dass der „Box-Papst aus Schriese“ nun dort Ehrenpräsident ist.

Doch mit Ämtern und Verdiensten ist seine Persönlichkeit nur unzureichend beschrieben. Der Jubilar, äußerlich ein Bulle von Kerl mit starkem Organ, ist vor allem ein Herz von Mensch. Das weiß am besten seine Familie; mit ihr verbringt er, in Rekonvaleszenz von einer Operation, seinen heutigen Freudentag.

