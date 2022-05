Aktionstage im September

Schriesheim. In diesem Jahr kommt die Aktion „Heimat shoppen“ auch nach Schriesheim. In Zusammenarbeit mit dem BdS möchte die Stadtverwaltung Schriesheim im Rahmen dieser bundesweiten Kampagne den ortsansässigen Gewerbetreibenden eine Möglichkeit bieten, sich mit eigenen Aktionen zu präsentieren. Bei der Kampagne „Heimat shoppen“ handelt es sich um eine bundesweite IHK-Aktion. Die beiden Aktionstage sollen am 9. und 10. September stattfinden. „Um eine lebendige Innenstadt zu stärken und zu fördern, ist es wichtig, die Bedeutung des lokalen Handels verstärkt zu betonen“, schreibt Bürgermeister Christoph Oeldorf dazu. Bei Interesse an einer Teilnahme oder Fragen können sich Betriebe gerne bis einschließlich 30. Mai unter Telefon 06203/60 21 40 oder per Mail an wirtschaftsfoerderung@schriesheim.de an die Wirtschaftsförderin der Stadt wenden. red

