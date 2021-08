Auf dem Parkplatz vor dem Schriesheimer Rathaus haben bislang unbekannte Täter nach derzeitigem Ermittlungsstand acht Autos zerkratzt. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, verursachten der oder die Täter einen Sachschaden im fünfstelligen Bereich.

Allein am Dienstag meldeten sich laut Mitteilung sieben Geschädigte beim Polizeiposten in Schriesheim, weil sie ihre Autos am Morgen auf dem Parkplatz abgestellt und am Nachmittag die Beschädigungen festgestellt hatten. Am Mittwochvormittag bemerkte ein weiteres Opfer tiefe Kratzer im Lack seines Autos. Weitere Geschädigte sowie Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder die Taten womöglich beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06203/613 01 beim Polizeiposten Schriesheim oder unter Telefon 0601/100 30 beim Polizeirevier Weinheim zu melden. agö/pol