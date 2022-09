Ab Montag Knöllchen

Schriesheim. Ab Montag, 12. September, wird das Parken auf dem Gehweg im Bereich „In den Fensenbäumen“ in Schriesheim geahndet. Das kündigt die Stadtverwaltung an. In den vergangenen Wochen hätten sich Beschwerden hinsichtlich des Parkens auf dem Gehweg dort gehäuft. „Fußgängerinnen und Fußgänger konnten den Gehweg abschnittsweise wiederholt nicht nutzen und mussten auf die Straße ausweichen“, schreibt die Stadt in einer Mitteilung. Darüber hinaus sei die Durchfahrt für größere Fahrzeuge wie beispielsweise jene der Müllabfuhr in dieser Ringstraße aufgrund parkender Fahrzeuge mehrfach nicht möglich gewesen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Nicht mehr zu verantworten“

Grundsätzlich werde das Gehwegparken in Schriesheim in einigen Straßen geduldet – „allerdings nur, solange dies auch zu verantworten ist“. Dies sei im Bereich „Fensenbäume“ angesichts der zugespitzten Situation fortan nicht mehr der Fall.

In den vergangenen Tagen wurden Bürgerinnen und Bürger, die ihr Fahrzeug in diesem Bereich auf dem Gehweg geparkt hatten, zunächst über die künftige Vorgehensweise und mögliche Bußgelder informiert. Laut Rathaus erfolgte dies „in Form von Schriftstücken, welche jedoch keine weiteren Folgen mit sich gezogen haben“. Ab der kommenden Woche wird es also ernst.

Mehr zum Thema Mannheimer Morgen Plus-Artikel Gartenstadt Ängste, Parkdruck und Vollsperrungen - Sicherheitssprechstunde der Gartenstadt Mehr erfahren Verkehr Zwei Wochen gesperrt: Einschränkungen auf der Ziegelhäuser Brücke in Heidelberg Mehr erfahren

Generell würden die Straßen im Stadtgebiet hinsichtlich des Gehwegparkens intensiv beobachtet. Es müsse stets sichergestellt sein, dass größere (Einsatz-)Fahrzeuge auch im Notfall nicht durch parkende Autos behindert werden und Fußgängerinnen und Fußgänger den Gehweg uneingeschränkt nutzen können. red/agö