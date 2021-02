Die Affäre um den Lärm der A 5 in Höhe von Schriesheim/Ladenburg zieht immer weitere Kreise. Die Bewertungen reichen von „Schilda“ bis Skandal. Es ist wohl von beidem etwas.

Fest steht: Viele Menschen haben das Empfinden, dass es nach Sanierung der A 5 lauter ist als zuvor. Wenn Bürger aus zwei Orten und sogar Autofahrer diesen Eindruck artikulieren, dann kann man dies nicht einfach als Befindlichkeitsstörung abtun. Doch wenn dem wirklich so sein sollte, dass eine Straße nach ihrer teuren Sanierung lauter ist als zuvor, dann ist das längst nicht mehr nur „Schilda“.

Zu harmlos ist dieses Wort sicher für den Umgang der Verantwortlichen mit den Bürgern. Hier handelt es sich um keine Spinner oder Querulanten. Sie haben – BI-Sprecher Plesch ist ja selbst Naturwissenschaftler – einen qualifizierten Fragenkatalog aufgestellt und daher einen Anspruch auf eine qualifizierte Stellungnahme in angemessener Zeit. Zwei Monate aber sind nicht angemessen, selbst angesichts der organisatorischen Änderungen. Bürgerfreundlich ist anders.

Kein „Gehörtwerden“

Mit Sicherheit ist das kein Paradebeispiel für die Politik des „Gehörtwerdens“, mit der die grüne Landesregierung einst angetreten ist. Denn der Vorgang betrifft das Ressort des grünen Verkehrsministers Winfried Hermann. Ein Umstand, der manche Bürger besonders überrascht, ja irritiert.

Und da kommt die politische Dimension ins Spiel. Denn in einem Monat ist Landtagswahl. Und wenn es an der Bergstraße aktuell ein landespolitisches Wahlkampfthema gibt, das die Menschen bewegt, dann ist es der Lärm der A 5. Denn ihr Ansprechpartner ist das Landes-Verkehrsministerium. Nützen wird dieses Thema den Grünen sicher nicht.

Sie, aber auch die anderen Parteien, bekleckern sich nicht mit Ruhm. Einst kündigten sie vollmundig an, dem Minister schreiben zu wollen. Über seine Antworten wurde nichts mitgeteilt. Wenn es diese Briefe an den Minister gab (woran ja nicht zu zweifeln ist), dann gibt es vielleicht seine Antworten nicht. Das aber wäre kein gutes Zeichen für den Stellenwert unserer Region und ihrer Anliegen in Stuttgart.