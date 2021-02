  A 5: Es gibt keinen Lärmschutz

Von Konstantin Groß

Die Anwohner der Autobahn A 5 in Höhe Schriesheim können in absehbarer Zukunft mit keiner grundlegenden Verbesserung ihrer Situation rechnen. „Auf Bestandsstrecken gibt es keinen Anspruch auf Lärmschutz“, betonte der Lärmschutzbeauftragte des Landes, Thomas Marwein, in einer Online-Sprechstunde.

Es ist Grünen-Landtagsabgeordneter Uli Sckerl, der den Anwohnern die Möglichkeit eröffnet, ihre Anliegen auf diesem Wege dem Lärmschutzbeauftragten des Landes vorzutragen. Seit fünf Jahren hat der grüne Landtagsabgeordnete Thomas Marwein (Bild rechts.) aus Offenburg diese Aufgabe. Viel Macht, etwas zu ändern, hat er nicht.

Nach Sanierung lauter als vorher

Unter den Teilnehmern des Online-Abends sind Schriesheims Bürgermeister Hansjörg Höfer, Kommunalpolitiker aus den Bergstraßen-Gemeinden, aber auch Bürger aus Ladenburg wie Bernd Langraff, die ebenfalls unter dem Lärm leiden.

„Der Lärm ist nach der Sanierung deutlich lauter geworden“, bringt Winfried Plesch (kleines Foto links), Sprecher der Anwohnerinitiative aus dem Schriesheimer Quartier Fensenbäumen, das Problem auf den Punkt. Dies betreffe sowohl die Abroll- als auch die Motorengeräusche. Bei zumeist vorherrschendem Westwind sei die Situation „unerträglich“, klagt Plesch. „Am Wochenende hatten wir lauen Ostwind, den hätten wir daher gerne immer“, schmunzelt er.

Sein Befund wird von Anwohnern an verschiedenen Orten und sogar von Autofahrern geteilt. „Das zeigt, dass wir da nicht einer Sinnestäuschung aufsitzen“, meint Plesch, „auch wenn uns von offiziellen Stellen gesagt wird, liebe Leute, das kann gar nicht sein.“ Nach Schätzung von Plesch, selbst Ingenieur, beträgt die Lärmsteigerung nach Ende der Sanierung zwei oder drei Dezibel.

Als Ursache vermuten die Anwohner den Betonbelag, der den Asphalt abgelöst hat, oder die Betongleitwände, die den begrünten Mittelstreifen ersetzt haben - „oder beides zusammen.“ Der Waschbeton sei lauter, verursache Vibrationen im Auto, weil „offenbar mangelhaft ausgeführt“. Bei Betongleitwänden sei Schallreflexion plausibel, „schon wenn man sich die anguckt“, sagt Plesch und zitiert einen Nachbarn: „Das sind ja fast Parabolspiegel.“

„Für uns ist nicht hinnehmbar, dass durch eine Sanierung der Lärm jetzt so deutlich zugenommen hat“, klagt Plesch und fordert, „dass unsere Lärmbelastung wieder auf das Niveau von vor der Sanierung zurückgeführt wird“. Wie das geschieht, sei natürlich Sache der Experten: durch anderen Fahrbahnbelag, „Pudelmützen“ auf den Gleitwänden oder eine Lärmschutzwand.

Der Asphalt wurde durch Beton ersetzt, weil er härter und länger haltbar ist, entgegnet Thomas Marwein. Eine fehlerhafte Verarbeitung hält er für unwahrscheinlich: „Ich gehe davon aus, dass der Betonbelag fachmännisch eingebaut ist nach den Regeln der Straßenbautechnik. Da können Sie wirklich davon ausgehen, dass es richtig gemacht ist“, versichert er, fügt aber auch hinzu: „Betonbeläge sind in der Regel lauter als Asphalt.“

„Es geht nach Recht und Gesetz“

Auch die Kritik an den Betongleitwänden kann er nicht nachvollziehen: „Ich bin seit fünf Jahren im Amt, aber so etwas habe ich noch nie gehört.“ Ihr Einbau habe Sicherheitsgründe: „Daher würde ich auch nicht sagen, das muss wieder weg.“

Marwein verteidigt seine offizielle Haltung, die den Bürger-Wunsch nach Lärmschutzmaßnahmen unter Hinweis auf die gültigen Grenzwerte (70 dBA am Tag, 60 bei Nacht) ablehnt: „Die beruht auf Recht und Gesetz. Doch die Gesetze werden woanders gemacht“. Und so gilt: „Bei Bestandsstrecken gibt es keinen Anspruch auf Lärmschutz. Das ist eine rein freiwillige Sache.“ Der Bund mache dies nach Kassenlage. „Das ganze Immissionsschutzrecht ist alles Bundessache. Die Länder haben da überhaupt gar keine Gesetzesmöglichkeit“, betont Marwein, der jedoch selbst vieles ändern würde.

Als Möglichkeit des Landes sieht er aber schärfere Geschwindigkeitskontrollen durch die Polizei vor allem bei Lkw. „Wenn auf einem Abschnitt kontrolliert wird, spricht sich das rum“, weiß er: „Und dann wird auch langsamer gefahren.“

Doch Marwein sieht auch die Kommunen in der Verantwortung: „Da wird im Gemeinderat entschieden: Baugebiet da und da zur Straße hin. Grundstücke manchmal billiger. Verkauft man gern. Kaum wohnen die Leute da: BI wegen Lärm“, erlebt Marwein oft und kritisiert daher: „Das wendet sich auch immer gegen den Gemeinderat. Der hätte einfach sagen sollen: Da bauen wir nicht, weil wir das Lärmproblem aus eigener Kraft nicht lösen können.“

„Mein Ziel sind Gespräche mit der neuen Autobahn-Gesellschaft“, versichert Uli Sckerl. Denn der verstärkte Lärm sei unstrittig: „Ich nehme das auch selbst wahr“, berichtet der Abgeordnete. „Und ich lasse mir auch nicht einreden, dass alles so sein muss, weil es den Gesetzen entspricht. Das ist ein Problem, das nicht wegdiskutiert werden kann“, betont er, fügt aber auch hinzu: „Ich weiß, dass wir langen Atem und Hartnächtigkeit brauchen werden, um etwas zu erreichen.“