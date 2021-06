733 000 Euro für Schulsanierung

Schriesheim. Für die Sanierung am Kurpfalz-Gymnasium erhält die Stadt Schriesheim nochmals 733 000 Euro Investitionshilfen aus dem Ausgleichstock des Landes. Das hat das Regierungspräsidium (RP) Karlsruhe am Freitag mitgeteilt. Das Geld ist diesmal für den 2. Bauabschnitt vorgesehen. Bereits Ende 2020 gab es aus demselben Fonds mehr als 700 000 Euro für den 1. Bauabschnitt. Insgesamt kosten die Sanierungen am Kurpfalz-Bildungszentrum mehr als 20 Millionen Euro.

In der ersten Verteilungsrunde 2021 bewilligte der zuständige Ausschuss am RP nach dessen Angaben Hilfen von insgesamt rund 6,4 Millionen Euro an 32 Gemeinden. In den Rhein-Neckar-Kreis fließen rund 2,8 Millionen Euro. Der Ausgleichstock ist ein Fonds für leistungsschwache Gemeinden, in den Geld aus der Finanzausgleichsmasse fließt. Auf die vier Regierungsbezirke wird es nach einem festgelegten Schlüssel verteilt.