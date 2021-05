706 000 Euro für Sanierung

Das Schriesheimer Waldschwimmbad wird saniert und bekommt zur Saison 2022 ein Edelstahlbecken, Baubeginn soll im Herbst sein. 82 Mitglieder der Interessensgemeinschaft zum Erhalt des beliebten Freibads (IEWS) votierten bei der Hauptversammlung des Vereins am Freitagabend einstimmig für die insgesamt 706 000 Euro teure Sanierung. Dass dafür die Mitgliedsbeiträge sowie die Eintrittspreise erhöht werden müssen, fand ebenfalls einhellige Zustimmung, bei lediglich zwei Enthaltungen.

„Überwältigend“, so kommentierte Wolfgang Amann das Abstimmungsergebnis. Als Mitbegründer der IEWS vor fast 30 Jahren sei er lange skeptisch gewesen: „In einem Kochtopf bad‘ ich net!“. Doch das sei „totaler Quatsch“ gewesen. Die breite Zustimmung für das ehrgeizige Projekt, die Finanzierung sowie die Beitragserhöhung durch die Mitglieder sei jetzt „ein einmaliges Zeichen“. „Wir machen das für uns, und ganz besonders unsere Kinder“, betonte Amann am Ende der gut zweistündigen Versammlung im neu gestalteten Eingangsbereich des Waldschwimmbads.

Neuwahlen IEWS-Vorstand Der Vorstand der Interessensgemeinschaft für die Erhaltung und den Betrieb des Waldschwimmbads Schriesheim (IEWS): Vorsitzende Sabine Portz, Stellvertreter Thomas Merkel. Schriftführer Jochen Wähling, Stellvertreterin Sonja Koschorrek für Sibylle Gräbner. Schatzmeisterin Hannelore Herbig, Stellvertreterin Petra Krug. 1. Kassier Gerhard Kling, 2. Kassier Gerlinde Hartmann. Presse: Kim Koschorrek, Stellvertreterin Karolin Merkel. Technische Leitung Jürgen Merkel, Stellvertreter Michael Merkel. Sportliche Leitung: Silke Barwig. Weitere Informationen zur IEWS im Internet unter www.waldschwimmbad-schriesheim.de tan

Die Interessensgemeinschaft mit ihren derzeit 6271 Mitgliedern präsentierte sich auch an diesem Abend und in schwierigen Corona-Zeiten als verschworene Gemeinschaft. Beirat Friedrich Ewald: „Der Verein wird vorbildlich geführt, das Waldschwimmbad ist eine Erfolgsgeschichte.“

Die anstehenden Vorstandsneuwahlen (siehe Info-Kasten), der Rück- und Ausblick der wiedergewählten Vorsitzenden Sabine Portz sowie der Kassenbericht von Schatzmeisterin Hannelore Herbig fanden einhellige Zustimmung.

Dabei hat Corona ein ziemlich großes Loch ins Budget gerissen. Durch Einnahmeverluste bei den Eintrittskarten durch eine verkürzte Öffnungszeit und andere Beschränkungen in der Pandemie sank das Jahresergebnis von mehr als 20 000 Euro im Plus in 2019 auf rund 5600 Euro in der Badesaison 2020.

Loch im Budget

„Deshalb brauchen wir auch zur Finanzierung des Edelstahlbeckens die Beitragserhöhung“, da war sich der gesamte Vorstand einig, als das Zahlenwerk vorgelegt wurde, das im Vorfeld von Friedrich Ewald, Hannelore Herbig und Stadtkämmerer Volker Arras mit dem Lieferanten, den Banken und der Stadt ausgehandelt wurde. Der Gemeinderat hatte tags zuvor in einer nicht-öffentlichen Sitzung einen Zuschuss von 200 000 Euro zugesagt, der im Haushalt 2022 veranschlagt werden soll und dem Verein dann im April/Mai zur Verfügung steht.

Aus Eigenmitteln will die IEWS 150 000 Euro aufbringen. „Das können wir uns leisten, wir haben in guten Zeiten Rücklagen gebildet“, erklärte Thomas Merkel, der stellvertretende Vorsitzende, bei der Vorstellung des Investitionsplans. 359 000 Euro müssten dann bis 2039 finanziert werden, für diese Summe habe die Stadt Schriesheim eine Bürgschaft übernommen.

555 000 Euro soll das Edelstahlbecken kosten, dazu kommen „Nebenkriegsschauplätze“, wie Vereinsmitglied und Schwimmbad-Experte Michael Pabst erläuterte. Grabungen, flankierende Maßnahmen sowie die Verlegung von Leitungen, dazu eine neue Unterwasser-Beleuchtung, daraus resultiere die Gesamtinvestition von 706 000 Euro. „Dann aber haben wir 40 bis 50 Jahre Ruhe“, begründete Pabst, warum man sich auch wegen Wartung und Pflege für die Edelstahlvariante und nicht für eine Sanierung mit Fliesen entschieden habe.

An der Größe des Bassins wird sich kaum etwas ändern. Lediglich die Tiefe reduziert sich von derzeit 3,05 auf 2,20 Meter – auch damit wird Geld gespart. An der Breite gehen 30 Zentimeter ab.

Dass überhaupt eine Investition anstehe, begründete Technikleiter Jürgen Merkel mit einem immensen Wasserverlust aus dem derzeitigen Bassin. „Irgendwo an den Dichtungen zwischen Becken und Rand, genau wissen wir es nicht“, so Jürgen Merkel. Klar aber sei, es bestehe ein großer Sanierungsbedarf.