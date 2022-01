6500 Euro Sachschaden

Ein Sachschaden in Höhe von rund 6500 Euro ist am Samstagmittag bei einem Unfall in Schriesheim entstanden. Nach Polizeiangaben befuhr ein 48-jähriger Mann gegen 12.30 Uhr mit seinem Hyundai die Edelsteinstraße in Fahrtrichtung der Bundesstraße (B) 3. Verkehrsbedingt musste der Autofahrer zunächst an den Bahngleisen vor der Einmündung zur B 3 warten. Als die Ampel für ihn grün anzeigte, fuhr er in den Kreuzungsbereich ein. In diesem Moment kollidierte er mit der 50-jährigen Fahrerin eines Chrysler, die auf der B 3 in Richtung Dossenheim unterwegs war. Auch sie gab an, bei grünem Lichtzeichen in die Kreuzung eingefahren zu sein. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand, so die Beamten.

Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben oder Angaben zu der Unfallsituation machen können, werden gebeten, sich bei dem Polizeirevier in Weinheim unter der Telefonnummer 06201/100 30 zu melden. agö/pol