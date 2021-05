200 Jahre Landeskirche

Seit 200 Jahren sind lutherische und reformierte Christen in Baden vereinigt zur evangelischen Landeskirche. Dieses Jubiläum wird laut Pressemitteilung unter dem Motto „unisono“ gefeiert – weil die Landeskirche beides vereint: Vielstimmigkeit und Einigkeit. Auch die Kirchengemeinden Schriesheim, Altenbach und Dossenheim kooperieren zu diesem Anlass und präsentieren gemeinsam eine Ausstellung an zwei Orten: Noch bis 9. Mai wird in Dossenheim in der täglich von 9 bis 18 Uhr offenen evangelischen Kirche die landeskirchliche Ausstellung zum Jubiläum mit 13 informativen Plakaten gezeigt. Vom 11. bis 25. Mai ist die Schau in Schriesheim zu Gast und täglich von 9 bis 18 Uhr in der evangelischen Stadtkirche zu sehen.

Online-Vorträge mit Experten

Zwei Online-Vorträge bieten die Kirchengemeinden außerdem an: Am Donnerstag, 6. Mai, 19.30 Uhr, spricht Johannes Ehmann, Professor an der Universität Heidelberg, und diskutiert mit den Teilnehmenden über „200 Jahre und kein bisschen leise – die ,EKIBA’ seit 1821“. Am Dienstag, 18. Mai, 19.30 Uhr, geht es mit Martin Mautner, Professor der Hochschule für Kirchenmusik, um das Thema „Bunt-blühende Gottesdienstlandschaft – dank der Union“. Die Links zu den beiden Vorträgen unter www.ekisa.de. red