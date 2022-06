Unbekannter Täter überfällt zwei Männer in Mannheimer Innenstadt - Zeugen gesucht

Mannheim. Ein Unbekannter hat am frühen Dienstagmorgen in der Mannheimer Innenstadt kurz nacheinander zwei Männer überfallen. Nach Angaben der Polizei soll der Mann gegen 1.30 Uhr vor einem Restaurant am Luisenring mit einer Dreiergruppe gestritten haben. Diese flüchtete daraufhin in ein gegenüberliegendes Restaurant und beobachtete den Mann dabei, wie er seinen Weg in Richtung Quadrate fortsetzte. Nach Verlassen des Lokals sahen sie, wie der Täter einen Mann im Schwitzkasten hielt, ihm das Bargeld abnahm und anschließend in

die Straße zwischen den Quadraten G und H rannte. Im Quadrat G 5 stieß der Täter später auf einen 63-jährigen Gaststättenbetreiber, den er um ein Feuerzeug bat und ihn anschließend niederschlug. Er nahm dessen Bargeld an sich und flüchtete in unbekannte Richtung. Der 63-Jährige erlitt durch den Schlag eine blutende Platzwunde am Kopf.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0621/1744444 bei der Polizei zu melden.