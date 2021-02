  Übrigens zu kleinen Abenteuern im Alltag

… tut es manchmal gut, aus der Routine auszubrechen. Spätestens wenn man die Tage nur noch aufgrund der Öffnungszeiten des Supermarkts unterscheiden kann, sollte man etwas ändern. Doch wie gelingt Abwechslung während des Lockdowns? Manchmal kann es helfen, das innere Kleinkind zu fragen: Was würde dir Spaß machen? Ein Fort aus Decken bauen? Ein Zelt im Wohnzimmer aufzustellen und dort campen? Eis zum Frühstück und Rührei zum Abendessen? All diese Dinge, von denen wir als Kinder geträumt haben und die unsere Mütter (je nach Coolness und Zeitgeist) belächelt oder verboten haben, können wir als Erwachsene endlich machen. Warum also nicht jetzt? Sich selbst einen Traum erfüllen und gegebenenfalls dem eigenen Nachwuchs ein besonderes Erlebnis bieten, klingt nach einem guten Plan für ein Wochenende im Lockdown. Wem das zu wild ist, sei folgendes Mini-Abenteuer empfohlen: Ab in die Lieblingsbäckerei und sich ein Stück dieser einen Torte gönnen, die man sich im Alltag immer verkneift, weil sie so dekadent/teuer/ungesund ist. Und dann dieses Stück in vollen Zügen genießen. Dieser Tag wird vielleicht nicht die in Geschichte eingehen - aber zumindest war er anders als gestern. Julia Wadle