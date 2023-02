Stadt Mannheim sendet Nutzfahrzeuge an ukrainische Partnerstadt Czernowitz

Mannheim. Sieben kommunale Nutzfahrzeuge werden kommende Woche in die ukrainische Partnerstadt Czernowitz transportiert. Wie die Stadt Mannheim mitteilte, wird mit der Spende die Aufrechterhaltung der Infrastruktur in der Partnerstadt unterstützt. Somit werden auch ein Jahr nach dem Beginn des völkerrechtswidrigen Angriffskriegs gegen die Ukraine die Hilfen der Stadt Mannheim fortgesetzt. Die Fahrzeuge sind aus dem kommunalen Fuhrpark ausgemustert und wurden vor Abgabe durch die örtlichen Werkstätten nach TÜV Standards generalüberholt.

Auch der Eigenbetrieb Stadtraumservice liefert zwei Kehrrichtfahrzeuge, zwei Transporter, einen Pkw sowie einen Geräteträger mit Schneepflug. Außerdem konnte aus dem Bestand des Eigenbetriebs Stadtentwässerung ein Muldenkipper zur Verfügung gestellt werden.

Lieferung der Fahrzeuge

In der kommenden Woche werden die Fahrzeuge mit Tiefladern an die rumänisch-ukrainische Grenze gebracht und von dort aus von den ukrainischen Kollegen direkt übernommen. Die Organisation hat hierbei die humanitäre Hilfe vom städtischen Fachbereich Internationales, Europa und Protokoll übernommen.

Oberbürgermeister Dr. Peter Kurz erklärte hierzu, dass: „Die Spende der kommunalen Fahrzeuge ist ein wichtiger Beitrag, um unsere Partner in Czernowitz weiter in der aktuellen Notlage zu unterstützen und ein starkes Zeichen der Solidarität zu setzen. Die Hilfen der Stadt Mannheim setzen dazu an den konkreten Bedarfen an, die uns die Stadtverwaltung Czernowitz übermittelt“.

Partnerstadt Czernowitz

Die Stadt liegt im Westen der Ukraine und ist weiterhin ein wichtiger Zufluchtsort für Binnengeflüchtete. Dabei umfasst die Stadt rund 260.000 Einwohner mit aktuell rund 45.000 geflüchteten Menschen. Infolge des Bevölkerungszuwachses musste sich die Stadt den erheblichen infrastrukturellen Herausforderungen stellen. Dem Anliegen der Stadt zufolge, die kommunale Daseinsvorsorge unter dem anhaltenden Krieg zu garantieren, wird die Stadt Mannheim nachkommen.

Die Hilfen wurden unter anderem vom Mannheimer Gemeinderat als Reaktion auf den Krieg einstimmig beschlossen. Darunter zählen auch direkte finanzielle Hilfen in Millionenhöhe. Durch dieses Sonderbudget will die Stadt Mannheim nun zielgerichtete humanitäre Hilfe für die vom Krieg und der damit ausgelösten Fluchtbewegungen betroffenen Partnerstädte leisten.