Scooter-Fahrer unter Amphetamin-Einfluss in Neustadt

Neustadt/Weinstraße. In Neustadt an der Weinstraße ist am Sonntagmorgen ein Scooter-Fahrer unter dem Einfluss von Amphetamin unterwegs gewesen. Wie die Polizei mitteilte, wurde der Fahrer des Scooters in der Landauer Straße gegen 9.30 Uhr einer Verkehrskontrolle unterzogen.

In Folge der Kontrolle stellten die Beamten den Einfluss des Betäubungsmittels fest. Ein Drogenschnelltest bestätigte den Verdacht auf Amphetamin. Daher wurde eine Blutprobe angeordnet und entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.